Can Holding Soruşturması Kapsamında Turgay Ciner İçin Yakalama Kararı Çıkarıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.09.2025 - 18:12

Can Holding soruşturmasında gözaltına alınan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, “suç örgütü kurma ve yönetme” ile “mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme” suçlamalarıyla tutuklandı. Önceki süreçte bazı yöneticiler tutuklanmış, birine ev hapsi verilmiş, toplam 130 şirkete kayyım atanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Can Holding soruşturması kapsamında yurt dışında olduğu belirtilen Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Soruşturma Ciner Gruba sıçradı.

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can’ın tutuklanmasının ardından yapılan açıklamaya göre, Ciner Grup’a bağlı bazı şirketlere kayyım atandı ve bazı yöneticiler için gözaltı ile yakalama kararları çıkarıldı.

Daha önceki süreçte, Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya ve Kemal Çimen tutuklanırken, Kenan Tekdağ ev hapsiyle serbest bırakılmıştı. Holding bünyesindeki toplam 130 şirketin yönetimine kayyım atanmıştı.

Bugün ise Kemal Can, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” ile “mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme” suçlamalarıyla tutuklandı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Can Holding” yetkilileriyle ilgili Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Dolandırıcılık suçları yönünden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında;

Şüphelilerden örgüt kurucusu ve yöneticisi olan Kemal Can’ın 28/09/2025 tarihinde ifadesi alınmış olup, şüpheli aynı gün üzerine atılı suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme, mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek suçlarından tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilerek tutuklanmıştır.

Devam eden soruşturmada;

Şüphelilerin sahibi ve yetkilisi olduğu Can Holding A.Ş.’nin 22 Aralık 2024 tarihli Pay Alım-Satım Sözleşmesi ile şüpheli Turgay Ciner’in sahibi olduğu ve Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren; Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş, Show Televizyon Yayıncılık A.Ş, Habertürk Gazetecilik A.Ş, HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş, C Görsel Yayınları A.Ş, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş, Ciner Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon A.Ş isimli medya kuruluşlarını satın aldığı, söz konusu satın alma ve devir işlemlerinde örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle halihazırda yurtdışında bulunduğu tespit edilen şüpheli Turgay Ciner hakkında 28/09/2025 tarihinde tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır.

Ayrıca şüpheli Turgay Ciner’in sahibi ve yetkilisi olduğu Ciner Grup’a ait Park Holding A.Ş. ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş, Zeyfa İthalat İhracat A.Ş ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş isimli şirketlere ilişkin olarak CMK 133/1 ve CMK 133/4-a-7 maddeleri ile 04/02/2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7539 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca İstanbul 4.Sulh Ceza Hakimliğinin 28/09/2025 tarihli kararı ile TMSF Başkanlığı yönetim kayyımı olarak atanmıştır.

Mevcut soruşturmada, şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek soruşturmaya konu suçları işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunması, ayrıca suça konu eylemlerin şüpheli Turgay Ciner’in sahibi ve yetkilisi olduğu şirket tüzel kişiliklerinde de benzer şekilde gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine; maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla Ciner Grup’a ait Park Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerde 28/09/2025 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte operasyonel çalışma icra edilmiş olup, çalışma kapsamında Park Holding A.Ş, Silopi Elekrik üretim A.Ş ve AFC İthalat A.Ş şirketlerinin yöneticileri olan (10) şüpheli hakkında bugün itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemi tatbik edilmektedir.

Soruşturma işlemleri titizlikle devam etmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. 28/09/2025'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
SAYGIN ADAM

Akp tam bir Mafia Hükümeti önce iyi kullaniyor sonrasinda cökmeye basliyorlar.Adamin TV kanallarini tam bir Algi merkezi olarak kullandilar ve sattirdilar sa... Devamını Gör

herohe7189

spor gundem editoru,bakamakarazzi.

nimo

borsa ne zaman nefes alacak acaba