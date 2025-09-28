İlginç Basın Toplantılarına İmza Atan İlhan Palut, Bu Kez 25 Saniyelik Bir Toplantı Yaptı

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa’ya 2-1 yenildi. Karşılaşma sonrası kameraların karşısına geçen teknik direktör İlhan Palut, oldukça kısa süren bir basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Palut, “İlk yarı hem biz hem Kasımpaşa kötüydük. Kendi hatamızdan gol yedik. İkinci yarı toparladık ama yine basit bir golle kaybettik. Kasımpaşa’yı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Basın toplantısı sadece 25 saniye sürdü.

Daha önceki basın toplantılarında da alışılmışın dışında çıkışlarıyla dikkat çeken Palut’un, bu kez de kısa ve net sözlerle konuşmasını bitirmesi futbol kamuoyunun gündemine oturdu.

Daha önce 'editçilere' çeşitli içerikle çıkaran Palut'un bu 25 saniyesi de sosyal medyanın çok konuşacağı toplantılardan olacak.

Kaynak - Çaykur Rizespor