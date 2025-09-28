onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Victor Osimhen İçin Satışa Çıkan "Solo Il Gala" Paketlerinden Galatasaray'a Büyük Gelir

Victor Osimhen İçin Satışa Çıkan "Solo Il Gala" Paketlerinden Galatasaray'a Büyük Gelir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.09.2025 - 20:56

Galatasaray, Victor Osimhen’in transferini kutlamak amacıyla “Solo Il Gala” adlı özel koleksiyonunu taraftarların beğenisine sundu. Sınırlı sayıda üretilen kutular, Osimhen’in forma replikası, maskesi, özel tasarlanmış atkı gibi ürünler içeriyor. Galatasaray Store’da satışa çıkan koleksiyon, kısa sürede büyük ilgi gördü ve hedeflenen 30.000 adet satış aşılırken, taraftarlar, bu özel koleksiyonla hem kulüplerine olan bağlılıklarını gösteriyor hem de benzersiz ürünlere sahip olmanın keyfini yaşıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Osimhen'in gelişi ve transfer süreci büyük olay olmuştu.

Osimhen'in gelişi ve transfer süreci büyük olay olmuştu.

Kiralık olarak geldiği Galatasaray'da şampiyonluğa büyük etki eden Osimhen, bu yaz bonservisiyle transfer gündemindeydi. 

Galatasaray büyük özveri ile bonservisini aldığı Nijeryalı yıldız için taraftarlarına da özel bir paket hazırladı. 

Solo Il Gala isimli pakete Galatasaray taraftarı da büyük ilgi gösterdi.

Satışlar 30 bin kutuyu aştı.

Satışlar 30 bin kutuyu aştı.

Galatasaray Store, bu ay mağazalarında Victor Osimhen için hazırlanan özel koleksiyonu “Solo il Gala” adıyla satışa sundu. Hedeflenen 100 bin satışın kısa sürede 30 bin barajını aşması, kulübe büyük gelir sağladı. Sabah’ın haberine göre kampanyadan elde edilen ciro şimdiden 300 milyon TL’ye ulaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
hope456

Buna 10 bin mi verdiniz? Cidden mi ya? Kafayı yiycem ama kınamayayım da çocuğum böyle olmasın

withlove_

Vay be ne büyük başarı , osimhen ve GS aşkı durdurulamıyor