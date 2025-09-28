Victor Osimhen İçin Satışa Çıkan "Solo Il Gala" Paketlerinden Galatasaray'a Büyük Gelir
Galatasaray, Victor Osimhen’in transferini kutlamak amacıyla “Solo Il Gala” adlı özel koleksiyonunu taraftarların beğenisine sundu. Sınırlı sayıda üretilen kutular, Osimhen’in forma replikası, maskesi, özel tasarlanmış atkı gibi ürünler içeriyor. Galatasaray Store’da satışa çıkan koleksiyon, kısa sürede büyük ilgi gördü ve hedeflenen 30.000 adet satış aşılırken, taraftarlar, bu özel koleksiyonla hem kulüplerine olan bağlılıklarını gösteriyor hem de benzersiz ürünlere sahip olmanın keyfini yaşıyor.
Osimhen'in gelişi ve transfer süreci büyük olay olmuştu.
Satışlar 30 bin kutuyu aştı.
Buna 10 bin mi verdiniz? Cidden mi ya? Kafayı yiycem ama kınamayayım da çocuğum böyle olmasın
Vay be ne büyük başarı , osimhen ve GS aşkı durdurulamıyor