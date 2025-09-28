Victor Osimhen İçin Satışa Çıkan "Solo Il Gala" Paketlerinden Galatasaray'a Büyük Gelir

Kiralık olarak geldiği Galatasaray'da şampiyonluğa büyük etki eden Osimhen, bu yaz bonservisiyle transfer gündemindeydi.

Galatasaray büyük özveri ile bonservisini aldığı Nijeryalı yıldız için taraftarlarına da özel bir paket hazırladı.

Solo Il Gala isimli pakete Galatasaray taraftarı da büyük ilgi gösterdi.