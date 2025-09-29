onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Milli Futbolcu Arda Güler'e Benzetilen Şilili Rapçi Mizahşörlerin Radarına Girdi

Milli Futbolcu Arda Güler'e Benzetilen Şilili Rapçi Mizahşörlerin Radarına Girdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.09.2025 - 16:04

Real Madrid'e transfer olmasıyla büyük ses getiren Arda Güler dünyada en çok tanınan Türklerden biri. Haliyle bir maçtaki iyi veya kötü performansı sadece ülkemizde değil dünyada da konuşuluyor ve milli yıldızımız sürekli gündeme geliyor. Madrid derbisinde Atletico'ya 5-2 yenilen Real Madrid'in ayakta kalan nadir isimlerinden olan Güler bu kez golleri ve asistleriyle değil ilginç bir benzerlikle gündeme geldi.

Cris MJ isimli Şilili rapçi saç stili olsun yüz hatları olsun Arda Güler'e benzetildi. Tabii bu benzerlik X'te de pek çok kişinin ilgisini çekti ve ilginç tepkiler gelmesine neden oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şilili rapçinin klibinden bir kesit X'te yayınlandı ve yorum yağdı.

Tepkilere göz atalım...

Tepkilere göz atalım...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın