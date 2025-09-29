Milli Futbolcu Arda Güler'e Benzetilen Şilili Rapçi Mizahşörlerin Radarına Girdi
Real Madrid'e transfer olmasıyla büyük ses getiren Arda Güler dünyada en çok tanınan Türklerden biri. Haliyle bir maçtaki iyi veya kötü performansı sadece ülkemizde değil dünyada da konuşuluyor ve milli yıldızımız sürekli gündeme geliyor. Madrid derbisinde Atletico'ya 5-2 yenilen Real Madrid'in ayakta kalan nadir isimlerinden olan Güler bu kez golleri ve asistleriyle değil ilginç bir benzerlikle gündeme geldi.
Cris MJ isimli Şilili rapçi saç stili olsun yüz hatları olsun Arda Güler'e benzetildi. Tabii bu benzerlik X'te de pek çok kişinin ilgisini çekti ve ilginç tepkiler gelmesine neden oldu.
Şilili rapçinin klibinden bir kesit X'te yayınlandı ve yorum yağdı.
Tepkilere göz atalım...
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
