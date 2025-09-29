Milli Futbolcu Arda Güler'e Benzetilen Şilili Rapçi Mizahşörlerin Radarına Girdi

Real Madrid'e transfer olmasıyla büyük ses getiren Arda Güler dünyada en çok tanınan Türklerden biri. Haliyle bir maçtaki iyi veya kötü performansı sadece ülkemizde değil dünyada da konuşuluyor ve milli yıldızımız sürekli gündeme geliyor. Madrid derbisinde Atletico'ya 5-2 yenilen Real Madrid'in ayakta kalan nadir isimlerinden olan Güler bu kez golleri ve asistleriyle değil ilginç bir benzerlikle gündeme geldi.

Cris MJ isimli Şilili rapçi saç stili olsun yüz hatları olsun Arda Güler'e benzetildi. Tabii bu benzerlik X'te de pek çok kişinin ilgisini çekti ve ilginç tepkiler gelmesine neden oldu.