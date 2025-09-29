Evlerden Uzak: Bir Kadın Hevesle Açtığı Instagram Sayfasına Görümcesinden Gelen Yorumu Paylaştı!

Şu sıralar sosyal medyada fenomen olmak pek bir popüler biliyorsunuz. Bir anda patlayan birçok insana tanık olduğumuz devirde, bir sosyal medya kullanıcısı hevesle açtığı yeni sayfasına görümcesinden gelen 'tat kaçıran' yorumu paylaştı.
Kullanıcının yaşadığı görümce kaosu, gören herkese pek tanıdık geldi.
Belki dünyanın her yerinde ama özellikle Türkiye’de evlilik sadece iki insanın değil, iki ailenin de birleşmesi demek…
Bugün de bir görümce terörü örneği var elimizde. Bir sosyal medya kullanıcısı, hevesle açtığı yeni hesabına görümcesinden gelen yorumu paylaştı.
