Evlerden Uzak: Bir Kadın Hevesle Açtığı Instagram Sayfasına Görümcesinden Gelen Yorumu Paylaştı!

Evlerden Uzak: Bir Kadın Hevesle Açtığı Instagram Sayfasına Görümcesinden Gelen Yorumu Paylaştı!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
29.09.2025 - 23:58

Şu sıralar sosyal medyada fenomen olmak pek bir popüler biliyorsunuz. Bir anda patlayan birçok insana tanık olduğumuz devirde, bir sosyal medya kullanıcısı hevesle açtığı yeni sayfasına görümcesinden gelen 'tat kaçıran' yorumu paylaştı. 

Kullanıcının yaşadığı görümce kaosu, gören herkese pek tanıdık geldi.

Belki dünyanın her yerinde ama özellikle Türkiye’de evlilik sadece iki insanın değil, iki ailenin de birleşmesi demek…

Belki dünyanın her yerinde ama özellikle Türkiye’de evlilik sadece iki insanın değil, iki ailenin de birleşmesi demek…

Kaynanası, eltisi, kayınpederi, kayınbiraderi derken bir anda 'aileniz' olan insanlarla çatışma hemen hemen hiç bitmiyor. Kimileri rüya gibi bir ilişki kurarken, büyük çoğunluk hep bir aile dramasından dert yanıyor. 

Bu aile bağlarında özellikle bir ilişki var ki yıllardır dizi senaryolarına bile ilham veriyor: gelin & görümce çatışması!

Daha düğün günü gelinin gelinliği eleştirilir, balayından dönüşte “bizim evde böyle yapılmazdı” lafları gelir. Görümce her daim hazır kıta; gelin de sessiz ama içten içe “bu savaşı kazanacağım” modunda direnir... Alışık olmadığımız senaryo değil yani.

Bugün de bir görümce terörü örneği var elimizde. Bir sosyal medya kullanıcısı, hevesle açtığı yeni hesabına görümcesinden gelen yorumu paylaştı.

Lila Ceylan
