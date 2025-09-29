Evlerden Uzak: Bir Kadın Hevesle Açtığı Instagram Sayfasına Görümcesinden Gelen Yorumu Paylaştı!

Kaynanası, eltisi, kayınpederi, kayınbiraderi derken bir anda 'aileniz' olan insanlarla çatışma hemen hemen hiç bitmiyor. Kimileri rüya gibi bir ilişki kurarken, büyük çoğunluk hep bir aile dramasından dert yanıyor.

Bu aile bağlarında özellikle bir ilişki var ki yıllardır dizi senaryolarına bile ilham veriyor: gelin & görümce çatışması!

Daha düğün günü gelinin gelinliği eleştirilir, balayından dönüşte “bizim evde böyle yapılmazdı” lafları gelir. Görümce her daim hazır kıta; gelin de sessiz ama içten içe “bu savaşı kazanacağım” modunda direnir... Alışık olmadığımız senaryo değil yani.