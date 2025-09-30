“Aşk İstiyorum, Param Çok” Diyen Bülent Ersoy, Mal Varlığını Bırakacak Kişiyi Arıyor: Tek Bir Şartı Var!
Türk müziğinin divası olarak bilinen Bülent Ersoy yine bir konserinde yaptığı ‘farklı’ açıklaması nedeniyle gündem oldu. Sahip olduğu mal varlığı sık sık gündeme gelen ünlü sanatçı, “ideal mirasçı” için belirlediği kriterleri anlattı. Ersoy’un sözleri magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.
Diva Bülent Ersoy, açıklamarıyla sık sık magazin dünyasında yer alıyor.
Bülent Ersoy’un ‘sadece bilinen’ ve sadece kamuoyuna yansıyan malvarlıklarının bir kısmı:
