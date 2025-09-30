“Aşk İstiyorum, Param Çok” Diyen Bülent Ersoy, Mal Varlığını Bırakacak Kişiyi Arıyor: Tek Bir Şartı Var!

Usta sanatçı son olarak konserinde söylediği sözlerle gündemde yer aldı. Mal varlığının çokluğu ile bilinen Ersoy, servetini kime bırakacağı konusunda açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, aşk isteğini ve servetini kime bırakacağı yönünde yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı. Bülent Ersoy, 'Aşk istiyorum, param çok. Harcayacak yer arıyorum ama aç köpek mi olsun?' ifadeleriyle izleyicilerini kahkahaya boğdu. Diva, tek şartının ise yakışıklılık olduğunu belirterek, 'Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?' dedi.