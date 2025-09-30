onedio
“Aşk İstiyorum, Param Çok” Diyen Bülent Ersoy, Mal Varlığını Bırakacak Kişiyi Arıyor: Tek Bir Şartı Var!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2025 - 07:06

Türk müziğinin divası olarak bilinen Bülent Ersoy yine bir konserinde yaptığı ‘farklı’ açıklaması nedeniyle gündem oldu. Sahip olduğu mal varlığı sık sık gündeme gelen ünlü sanatçı, “ideal mirasçı” için belirlediği kriterleri anlattı. Ersoy’un sözleri magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Diva Bülent Ersoy, açıklamarıyla sık sık magazin dünyasında yer alıyor.

Usta sanatçı son olarak konserinde söylediği sözlerle gündemde yer aldı. Mal varlığının çokluğu ile bilinen Ersoy, servetini kime bırakacağı konusunda açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, aşk isteğini ve servetini kime bırakacağı yönünde yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı. Bülent Ersoy, 'Aşk istiyorum, param çok. Harcayacak yer arıyorum ama aç köpek mi olsun?' ifadeleriyle izleyicilerini kahkahaya boğdu. Diva, tek şartının ise yakışıklılık olduğunu belirterek, 'Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?' dedi.

Bülent Ersoy’un ‘sadece bilinen’ ve sadece kamuoyuna yansıyan malvarlıklarının bir kısmı:

- İstanbul’da 28 daire ve ultra lüks 4 villa

- Muğla Bodrum, Antalya ve Marmaris’te villalar

- İstanbul Fenerbahçe’de sauna

- Antalya Fethiye’de benzin istasyonu

- 30 metrelik lüks yat

- Kiraya verdiği vinç ve dozerler

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
