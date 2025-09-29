Özgür Erdursun 2026 Asgari Ücrete Yapılacak Zam İçin Tahminini Açıkladı
Asgari ücrete 2026'da ne kadar zam yapılacağı merak konusu. Yeni yıl yaklaşırken zam gündemi de arttı. Vatandaşlar asgari ücrete yapılacak artışa gözünü dikti. 2025'te 22 bin 104 TL olan asgari ücretin 2026 ne kadar olacağı yakından takip ediliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Ekol TV'ye 2026 asgari ücrete yapılacak zam tahminini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asgari ücret 2026 zam ne kadar olacak? Özgür Erdursun, tahminini açıkladı.
Özgür Erdursun'un Ekol TV'ye yaptığı açıklamalar şöyle:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın