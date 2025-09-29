onedio
Özgür Erdursun 2026 Asgari Ücrete Yapılacak Zam İçin Tahminini Açıkladı

Özgür Erdursun 2026 Asgari Ücrete Yapılacak Zam İçin Tahminini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.09.2025 - 16:44

Asgari ücrete 2026'da ne kadar zam yapılacağı merak konusu. Yeni yıl yaklaşırken zam gündemi de arttı. Vatandaşlar asgari ücrete yapılacak artışa gözünü dikti. 2025'te 22 bin 104 TL olan asgari ücretin 2026 ne kadar olacağı yakından takip ediliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Ekol TV'ye 2026 asgari ücrete yapılacak zam tahminini açıkladı. 

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı.

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı.

Asgari ücrete zam için geri sayım başladı. 2025'te 22 bin 104 TL olan asgari ücrete 2026 yılında ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Yeni yıl için geri sayım başlarken vatandaşın gündemi zamlar oldu. Yeni yılla birlikte birçok kaleme zam gelirken milyonlarca vatandaş gözünü asgari ücret zammına çevirdi. Peki, asgari ücret 2026 zammı ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, tahminini açıkladı.

Asgari ücret 2026 zam ne kadar olacak? Özgür Erdursun, tahminini açıkladı.

Asgari ücret 2026 zam ne kadar olacak? Özgür Erdursun, tahminini açıkladı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 asgari ücret zam tahminini açıkladı. Erdursun, 'Asgari ücrete Ocak ayında maksimum yüzde 20-25 artış yapılabilir; ben yüzde 25’i zor görüyorum. 2026 Ocak ayında asgari ücrete yüzde 20 civarında bir artış yapılacağını düşünüyorum. Ancak bu düşük artış, başka sorunları da beraberinde getirmeye devam edecek' dedi.

Özgür Erdursun'un Ekol TV'ye yaptığı açıklamalar şöyle:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
