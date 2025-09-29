Özgür Erdursun 2026 Asgari Ücrete Yapılacak Zam İçin Tahminini Açıkladı

Asgari ücrete zam için geri sayım başladı. 2025'te 22 bin 104 TL olan asgari ücrete 2026 yılında ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Yeni yıl için geri sayım başlarken vatandaşın gündemi zamlar oldu. Yeni yılla birlikte birçok kaleme zam gelirken milyonlarca vatandaş gözünü asgari ücret zammına çevirdi. Peki, asgari ücret 2026 zammı ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, tahminini açıkladı.