Kentin 6 Günlük Suyu Kaldı! Belediye Başkanı "6 Ekim'de Tükenecek" Sözleriyle Açıkladı
Bursa'da barajlar için alarm verildi. Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin 6 günlük suyunun kaldığını açıkladı. “Üzülerek belirtiyorum” diyen Bozbey, 6 Ekim 2025 tarihinde barajlardaki suyun tükeneceğini duyurarak 'Yağmur etkin biçimde yağmaz ise su kesinti yapılabileceği görülüyor. Olma ihtimali kuvvetli. Yağmurlar devam ederse elbette gerek kalmayacak' dedi.
Bursa'nın 6 günlük suyu kaldı. Kent için alarm verildi.
Bursa'da su kesintileri olabilir.
