Kentin 6 Günlük Suyu Kaldı! Belediye Başkanı "6 Ekim'de Tükenecek" Sözleriyle Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.09.2025 - 15:05

Bursa'da barajlar için alarm verildi. Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin 6 günlük suyunun kaldığını açıkladı. “Üzülerek belirtiyorum” diyen Bozbey, 6 Ekim 2025 tarihinde barajlardaki suyun tükeneceğini duyurarak 'Yağmur etkin biçimde yağmaz ise su kesinti yapılabileceği görülüyor. Olma ihtimali kuvvetli. Yağmurlar devam ederse elbette gerek kalmayacak' dedi.

Bursa'nın 6 günlük suyu kaldı. Kent için alarm verildi.

Bursa’nın barajlar için alarm verildi. Su seviye Doğancı’da yüzde 6,81, Çınarcık’ta yüzde 50 Nilüfer’de ise hiç kalmadı. Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentte tehlike çanlarını çaldıracak açıkalamalarda bulundu. 

Kentin 6 günlük suyu kaldığını vurgulayan Bozbey, “Hiç yağmur yağmadığı ve planlı su kesintisi yapılmadığı takdirde bu şartlarda 6 Ekim tarihinde barajlardaki su tükenmiş olacak” dedi. Bozbey, 'Yaşanan kuraklık nedeniyle suyumuzun yüzde 50’si Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’i pınar kaynaklarından, yüzde 35’i ise BUSKİ’ye ait 155 adet derin su kuyusundan sağlanıyor. Yeraltı su seviyesinin 250 metrelere kadar indiğine de dikkat çekmek istiyorum. Bursa ovasının ne kadar kuraklık yaşadığının da göstergesidir' diye konuştu.

Bursa'da su kesintileri olabilir.

Yağmur etkin bir biçimde yağmazsa kentte planlı su kesintilerine başlanacağını söyleyen Bozbey, şunları söyledi:

'Doğancı Barajı’nda her gün kullanım suyuna göre 25 santim civarında suyumuz azalıyor. Baraja 25 santim civarında su gelirse stabil durumda olacak. Ama bir metre gelirse gün sayısı artmış olacak. Ekim ve Kasım ayında ne olacağını bilmiyoruz. Her ihtimali göz önünde bulundurarak çözüm bulmak zorundayız.

Su kesintisi yapılacaksa da kamuoyunun karşısına çıkıp bilgi veririz. Nasıl yapılacağını da paylaşırız. Yağmur etkin biçimde yağmaz ise su kesinti yapılabileceği görülüyor. Olma ihtimali kuvvetli. Yağmurlar devam ederse elbette gerek kalmayacak. Bypass hattını yapmasaydık daha vahim sonuçla karşı karşıyaydık. Bypass hattı şu anda kurtarıcı pozisyonunda. Yılbaşında karar verdiğimiz için kendimizi rahat hissediyoruz.'

