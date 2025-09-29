Kentin 6 Günlük Suyu Kaldı! Belediye Başkanı "6 Ekim'de Tükenecek" Sözleriyle Açıkladı

Yağmur etkin bir biçimde yağmazsa kentte planlı su kesintilerine başlanacağını söyleyen Bozbey, şunları söyledi:

'Doğancı Barajı’nda her gün kullanım suyuna göre 25 santim civarında suyumuz azalıyor. Baraja 25 santim civarında su gelirse stabil durumda olacak. Ama bir metre gelirse gün sayısı artmış olacak. Ekim ve Kasım ayında ne olacağını bilmiyoruz. Her ihtimali göz önünde bulundurarak çözüm bulmak zorundayız.

Su kesintisi yapılacaksa da kamuoyunun karşısına çıkıp bilgi veririz. Nasıl yapılacağını da paylaşırız. Yağmur etkin biçimde yağmaz ise su kesinti yapılabileceği görülüyor. Olma ihtimali kuvvetli. Yağmurlar devam ederse elbette gerek kalmayacak. Bypass hattını yapmasaydık daha vahim sonuçla karşı karşıyaydık. Bypass hattı şu anda kurtarıcı pozisyonunda. Yılbaşında karar verdiğimiz için kendimizi rahat hissediyoruz.'