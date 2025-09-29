Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Kuş Alarmı! Uçaklar Pisti Pas Geçti, Havada Tur Attı

Bugün öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'a iniş yapmak isteyen uçuşlar kuş sürpriziyle karşılaştı. AJet'e ait Diyarbakır-İstanbul seferini yapan uçağın pilotu pistte çok sayıda kuş görüdü. Pilot, kuşa çarpmış olma ihtimaline karşı durumu Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne rapor etti. Bunun üzerine görevliler pistte kuş kontrolü yaptı.

Yapılan kontroller sırasında 2 uçak pisti pas geçti. Diğer uçaklar da havada tur atmak zorunda kaldı. Yapılan kontrollerin ardından uçuş normale döndü.