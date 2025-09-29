Pasaportunu Yiyen Yolcu Uçağı Karıştırdı! Uçak Acil İniş Yaptı

Milano-Londra seferini yapan bir uçak kalkıştan 15-20 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kaldı. Nedeni ise iki yolcunun tuhaf davranışlarıydı. Yolculardan biri bir anda pasaportunu parçalayıp yemeye kalkıştı. Uçakta panik yaşanırken bir başka yolcu ise pasaportu tuvalete atmaya çalıştı.