Pasaportunu Yiyen Yolcu Uçağı Karıştırdı! Uçak Acil İniş Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.09.2025 - 13:05

Milano-Londra seferini yapan Ryanair uçağında ortalık karıştı. Daily Mail’de yer alan habere göre bir yolcu pasaportunu yemeye çalıştı, diğer yolcu ise tuvalete atmaya çalıştı. Uçak yaşananlar nedeniyle Paris’e acil iniş yapmak zorunda kaldı. İki yolcu gözaltına alındı. 

Havada panik: Pasaportunu yiyen yolcu uçağı karıştırdı.

Milano-Londra seferini yapan bir uçak kalkıştan 15-20 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kaldı. Nedeni ise iki yolcunun tuhaf davranışlarıydı. Yolculardan biri bir anda pasaportunu parçalayıp yemeye kalkıştı. Uçakta panik yaşanırken bir başka yolcu ise pasaportu tuvalete atmaya çalıştı.

İki yolcu gözaltına alındı.

Uçakta panik anları yaşanırken bir görevli pasaportu tuvalete atmaya çalışan yolcuya engel olmaya çalıştı. Uçuş güvenliği gerekçesiyle pilot Paris’e acil iniş yaptı. Polis ekipleri iki yolcuyu gözaltına aldı. Yolculardan biri o anları “Hayatımın en korkutucu 15 dakikası” sözleriyle anlattı.

