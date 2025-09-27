Antalya'da Şaşırtan Olay: Gökten Buz Kütlesi Düştü! Kimse Nasıl Olduğunu Anlamadı

Antalya’da gökten buz kütlesi düştü. Güvenlik kameralarına yansıyan olay akıllara durgunluk verdi. Görüntülerde bir parkta bir anda gökten buz düştüğü görülüyor. Buz kütlesini gören vatandaşlar şaşkınlıkla bölgeye gelirken kimse nasıl olduğunu anlamadı. İşte o görüntüler…
Antalya'da şaşırtan olay: Gökten düşen buz kütlesi şoke etti.
"Biz bunun uçaktan düşmüş olabileceğini tahmin ediyoruz"
