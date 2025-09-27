Antalya'da Şaşırtan Olay: Gökten Buz Kütlesi Düştü! Kimse Nasıl Olduğunu Anlamadı

Dokumapark güvenlik amiri Recep Çobanoğlu, yaşananları şöyle anlattı:

'Akşam saat 20.45 sıralarında güvenlik görevlisi arkadaşlarımız devriye görevindeyken çok yüksek bir ses duyuyor. Sesin geldiği yaklaşık 20 metre ileride, yere düşmüş ve parçalanmış bir buz kütlesi görüyorlar. Aslında kütle ilk anda daha büyüktü, zemine çarpınca parçalanmış. Şu an gördüğümüz, erimiş ve küçülmüş hali. Biz bunun uçaktan düşmüş olabileceğini tahmin ediyoruz, başka bir ihtimal aklımıza gelmiyor.'