Antalya'da Şaşırtan Olay: Gökten Buz Kütlesi Düştü! Kimse Nasıl Olduğunu Anlamadı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.09.2025 - 15:23

Antalya’da gökten buz kütlesi düştü. Güvenlik kameralarına yansıyan olay akıllara durgunluk verdi. Görüntülerde bir parkta bir anda gökten buz düştüğü görülüyor. Buz kütlesini gören vatandaşlar şaşkınlıkla bölgeye gelirken kimse nasıl olduğunu anlamadı. İşte o görüntüler…

Buradan izleyebilirsiniz:

Antalya'da şaşırtan olay: Gökten düşen buz kütlesi şoke etti.

Olay 26 Eylül akşam saat 20.45'te meydana geldi. Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde bulunan Dokumapark'taki vatandaşlar bir anda gürültü duydu. Gürültünün duyulduğu bölgeye giden vatandaşlar ve devriye gezen güvenlik görevlileri gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Toprak zemine saplanmış ve parçalanmış buz kütlesi görülürken vatandaşlar olayın nasıl gerçekleştiğini anlayamadı.

Güvenlik kameralarını inceleyen görevliler, buz kütlesinin uçaktan düştüğünü tahmin ediyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

"Biz bunun uçaktan düşmüş olabileceğini tahmin ediyoruz"

Dokumapark güvenlik amiri Recep Çobanoğlu, yaşananları şöyle anlattı:

'Akşam saat 20.45 sıralarında güvenlik görevlisi arkadaşlarımız devriye görevindeyken çok yüksek bir ses duyuyor. Sesin geldiği yaklaşık 20 metre ileride, yere düşmüş ve parçalanmış bir buz kütlesi görüyorlar. Aslında kütle ilk anda daha büyüktü, zemine çarpınca parçalanmış. Şu an gördüğümüz, erimiş ve küçülmüş hali. Biz bunun uçaktan düşmüş olabileceğini tahmin ediyoruz, başka bir ihtimal aklımıza gelmiyor.'

