onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul'a Su Sağlayan Barajdan Acı Fotoğraf! İSKİ Son Durumu Paylaştı

İstanbul'a Su Sağlayan Barajdan Acı Fotoğraf! İSKİ Son Durumu Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.09.2025 - 14:55

Kurak geçen yaz mevsiminin ardından Eylül ayında da beklenen yağış gelmedi. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 29,87'ye düştü. Bir zamanlar İstanbul'a su sağlayan barajda şimdi hayvanların otlatıldığı görüldü. Namık Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Prof. Dr. Lokman Hakan Teker, önlem alınması gerektiğine dikkat çekti. İşte 27 Eylül İSKİ verileriyle barajlardaki doluluk oranı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İSKİ, İstanbul barajlarında son durumu paylaştı. Bir zamanlar İstanbul'a su sağlayan baraj şimdi otlak oldu.

İSKİ, İstanbul barajlarında son durumu paylaştı. Bir zamanlar İstanbul'a su sağlayan baraj şimdi otlak oldu.

İstanbul barajlarında 27 Eylül 2025 Cumartesi tarihinde doluluk oranı yüzde 29,87 olarak ölçüldü. Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacı karşılayan Kırklareli'nin Vize ilçesi sınırlarındaki Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarındaki düşüş devam ediyor. Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 2,41 ile dip seviyeyi gördü. Barajın yüzeyi tamamen kurudu. Baraj havzasında besicilerin hayvanlarını otlattıkları görüldü.

"Devletin ilgili kurumlarının ciddiyetle yaklaşması gerekiyor."

"Devletin ilgili kurumlarının ciddiyetle yaklaşması gerekiyor."

Prof. Dr. Tecer, 'Buna devletin ilgili kurumlarının ciddiyetle yaklaşması gerekiyor' diyerek önlem alınması gerektiğine dikkat çekti. 

Tecer, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Ama bu sadece tek başına yeterli bir tedbir değil. Bugün tarımsal sulamada yüzde 70-75 oranında suyumuzu tüketiliyor. Sanayide yüzde 13'lerde, evsel kullanmaları da direkt geri kalan kısmı kullanılıyor. Dolayısıyla öncelikle tarımda, sonra sanayide, sonra da bireysel kullanımda su kaynaklarımızın kıt olduğu bilinciyle hareket etmek zorundayız. Tarımsal sulamada vahşi sulamadan vazgeçip, damlama sulama ya da bazı bölgelerde yağışa bağlı üretim modelinin değiştirilmesi yoluna gitmemiz gerekiyor. 

Endüstriyel su tüketimimiz de oldukça fazla. Özellikle bu bölgede yoğun miktarda bir endüstri var. Bunların kullandığı suların arıtılmış olsa bile deşarj edilmesi ya da denize boşaltılması lüksü artık yok. Bunların geri temizlenip, geri kazanılarak süreçte kullanılması gerekiyor. Son olarak da bireysel olarak bizim de suyun tasarrufu kullanımına yönelik bir davranış kalıbı geliştirmemiz lazım. Bir zihniyet dönüşümü, değişimi yaşamamız gerekiyor. Suya dayalı her türlü faaliyetlerimize tasarrufu öncelemek zorundayız.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın