İstanbul'a Su Sağlayan Barajdan Acı Fotoğraf! İSKİ Son Durumu Paylaştı
Kurak geçen yaz mevsiminin ardından Eylül ayında da beklenen yağış gelmedi. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 29,87'ye düştü. Bir zamanlar İstanbul'a su sağlayan barajda şimdi hayvanların otlatıldığı görüldü. Namık Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Prof. Dr. Lokman Hakan Teker, önlem alınması gerektiğine dikkat çekti. İşte 27 Eylül İSKİ verileriyle barajlardaki doluluk oranı.
İSKİ, İstanbul barajlarında son durumu paylaştı. Bir zamanlar İstanbul'a su sağlayan baraj şimdi otlak oldu.
"Devletin ilgili kurumlarının ciddiyetle yaklaşması gerekiyor."
