Türkiye’nin Venedik’i Neresi? Yan Masaya Kulak Misafiri Olan X Kullanıcısına Alternatif Cevaplar

Türkiye’nin Venedik’i Neresi? Yan Masaya Kulak Misafiri Olan X Kullanıcısına Alternatif Cevaplar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.09.2025 - 11:55

X'te '@roraxed' isimli kullanıcı kulak misafiri olduğu yan masa muhabbetini sosyal medyaya taşıdı. 'Nerede yaşıyorsun?' diye soran bir kadının 'Türkiye'nin Venedik'i' cevabını verdiğini aktaran kullanıcı, masadan 'Orası neresi?' sorusunu alamadığını söyleyerek cevabı öğrenemediğini kaydetti. 'Türkiye'nin Venedik'i'nin neresi olduğu ise kullanıcıları meraktan öldürdü.

Her şey bu paylaşımla başladı👇🏻

'Yan masada adam kadına nerelisin dedi kadın Türkiye’nin Venedik’i dedi he tamam diyip kestirdi sorsana amk nereymiş orası meraktan ölcem'

ChatGPT’ye “Türkiye’nin Venedik’i neresi?” Sorusunu soran kullanıcıya yapay zeka ihtimalleri sıraladı: Eskişehir, Amasra, Sapanca ve Gölyazı, Halfeti-Şanlıurfa

Kullanıcı bu paylaşımına ise “İnşallah Urfa değildir ölürüz gülmekten” notunu düştü….

Peki Türkiye'nin Venedik'i neresi? X kullanıcıları alternatif cevaplar verdi👇🏻

Peki sizce Türkiye'nin Venedik'i neresi?👀

