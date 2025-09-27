Türkiye’nin Venedik’i Neresi? Yan Masaya Kulak Misafiri Olan X Kullanıcısına Alternatif Cevaplar
X'te '@roraxed' isimli kullanıcı kulak misafiri olduğu yan masa muhabbetini sosyal medyaya taşıdı. 'Nerede yaşıyorsun?' diye soran bir kadının 'Türkiye'nin Venedik'i' cevabını verdiğini aktaran kullanıcı, masadan 'Orası neresi?' sorusunu alamadığını söyleyerek cevabı öğrenemediğini kaydetti. 'Türkiye'nin Venedik'i'nin neresi olduğu ise kullanıcıları meraktan öldürdü.
Her şey bu paylaşımla başladı👇🏻
Peki Türkiye'nin Venedik'i neresi? X kullanıcıları alternatif cevaplar verdi👇🏻
Peki sizce Türkiye'nin Venedik'i neresi?👀
