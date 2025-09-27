İstanbul’da Bir Mekanda Kadın Turistlere Erotik Dans Şovu Sergileyen Erkek Gözaltına Alındı

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Yapılan açıklamada dans eden H.Ç.'nin 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındığı açıklandı. Mekanın daha önce de 1-7 gün süre arasında kapatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Çeşitli sosyal medya mecralarında “Marmaris’teki görüntüler İstanbul’a sıçradı” başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda;

Söz konusu işletmenin Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi No:34 Fatih adresinde faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.

Görüntüdeki şahıs H.Ç., Cumhuriyet Savcısı talimatıyla Müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınmıştır.

Adreste faaliyet gösteren işletme, ilgili birimler tarafından denetlenmiştir.

Denetimler sonucunda işletmeye Nargile Sunumu ve Açık Alkol Sunumundan dolayı toplamda 120.482 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Söz konusu işetmenin daha önce Fatih Belediyesi Zabıtası tarafından, Amaç Dışı Faaliyet nedeniyle 1 ve 7 gün süreyle kapatıldığı belirlenmiş olup, aynı işletmenin üçüncü kez ruhsat hilafına faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle, söz konusu işyerine ait işyeri açma ve çalışma ruhsatı, 26.09.2025 tarih ve 26440 sayılı Başkanlık Onayı ile iptal edilmiştir.

Ruhsat iptaline istinaden, işyeri 26.09.2025 tarihinde saat 19:05 itibarıyla faaliyetten men edilmiştir.'