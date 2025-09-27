onedio
İstanbul’da Bir Mekanda Kadın Turistlere Erotik Dans Şovu Sergileyen Erkek Gözaltına Alındı

İstanbul'da Bir Mekanda Kadın Turistlere Erotik Dans Şovu Sergileyen Erkek Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
27.09.2025 - 13:28

Yaz ayında Marmaris’te turistlere yapılan erotik dans şovları sosyal medyayı epey meşgul etmişti. “Türkiye’yi rezil ediyorlar” yorumlarına neden olan dansın bir benzeri İstanbul Fatih’te bir mekanda sergilendi. Kadın turiste erotik dans şovu sergileyen erkek 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Valiliği, mekanın mühürlendiğini açıkladı.

Buradan izleyebilirsiniz:

İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Erkek gözaltına alındı, mekan mühürlendi.

İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Erkek gözaltına alındı, mekan mühürlendi.

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Yapılan açıklamada dans eden H.Ç.'nin 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındığı açıklandı. Mekanın daha önce de 1-7 gün süre arasında kapatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Çeşitli sosyal medya mecralarında “Marmaris’teki görüntüler İstanbul’a sıçradı” başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda;

Söz konusu işletmenin Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi No:34 Fatih adresinde faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.

Görüntüdeki şahıs H.Ç., Cumhuriyet Savcısı talimatıyla Müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınmıştır.

Adreste faaliyet gösteren işletme, ilgili birimler tarafından denetlenmiştir.

Denetimler sonucunda işletmeye Nargile Sunumu ve Açık Alkol Sunumundan dolayı toplamda 120.482 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Söz konusu işetmenin daha önce Fatih Belediyesi Zabıtası tarafından, Amaç Dışı Faaliyet nedeniyle 1 ve 7 gün süreyle kapatıldığı belirlenmiş olup, aynı işletmenin üçüncü kez ruhsat hilafına faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle, söz konusu işyerine ait işyeri açma ve çalışma ruhsatı, 26.09.2025 tarih ve 26440 sayılı Başkanlık Onayı ile iptal edilmiştir.

Ruhsat iptaline istinaden, işyeri 26.09.2025 tarihinde saat 19:05 itibarıyla faaliyetten men edilmiştir.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
