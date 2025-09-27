İstanbul’da Bir Mekanda Kadın Turistlere Erotik Dans Şovu Sergileyen Erkek Gözaltına Alındı
Yaz ayında Marmaris’te turistlere yapılan erotik dans şovları sosyal medyayı epey meşgul etmişti. “Türkiye’yi rezil ediyorlar” yorumlarına neden olan dansın bir benzeri İstanbul Fatih’te bir mekanda sergilendi. Kadın turiste erotik dans şovu sergileyen erkek 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Valiliği, mekanın mühürlendiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Erkek gözaltına alındı, mekan mühürlendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın