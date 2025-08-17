Marmaris'in "Meşhur" Erotik Dans Şovları Hakkında Turistler Ne Düşünüyor?
Tatil beldelerinden, özellikle de Marmaris'ten gelen görüntüler ülkemizde resmen infial yarattı. Masaların üzerinde yarı çıplak dans eden erkeklerin videolarını izledikçe bizler utandık desek yeridir. Sosyal medyada artan şikayetlerin ardından Marmaris'te bazı mekanlar da kapatıldı.
Peki bu ilginç dansların olayı ne? Daha doğrusu, ilgisi çekilmek istenen yabancı turistler bu şovlar hakkında ne düşünüyor?
Fayn Studio yazarı Selin Öztunçman, özellikle Britanyalı kadınların Marmaris'teki bu şovlara dair görüşlerini aktardı.
Kaynak 1 - Fayn Studio / Selin Öztunçman
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Marmaris'ten gelen bu "ilginç" görüntüler yaz sezonuna damgasını vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En yeni örneğini buraya bırakalım;
Peki bütün bu şovların ana öznesi olan turistler ne düşünüyor?
Britanyalı kadınlar, Marmaris'teki erkekler için bir Facebook grubu bile kurmuş.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın