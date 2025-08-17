Marmaris'in "Meşhur" Erotik Dans Şovları Hakkında Turistler Ne Düşünüyor?

Fayn Studio'dan Selin Öztunçman kaleme aldığı 'Marmaris: Britanyalı Kadınların Tayland'ı' başlıklı yazısında (buradan ulaşabilirsiniz) Britanyalı kadınların Marmaris hakkındaki düşüncelerini aktarıyor.

'Londra'da dört yıl kaldım, iki Britanyalının ev arkadaşıydım' diyen Öztunçman, bir gün arkadaşı Lauren'ın kapısını çaldığını ve 'Marmaris nasıl bir yer?' sorduğunu belirtiyor. Lauren'ın bu zamana kadar Marmaris'e giden tanıdıkları hep olmuş. Sonunda Lauren da Marmaris'e gitmeye karar vermiş ve döndüğünde Öztunçman'a 'Türkler inanılmaz ilgili ve misafirperver, hele de erkekleri...' cevabını vermiş!

Bizlerin utanarak izlediği o dans şovları, Britanyalı turistler için ise Marmaris'i cazibe merkezi haline getiren nokta.

Öyle ki The Sun'ın 2024 tarihli 'Gündüz ve gece demeden eğlenen, 20-70 yaş arasındaki tutkulu Brit kadınların akın ettiği Akdeniz'in seks dolu tatil cenneti' başlıklı yazısı da bunu kanıtlar nitelikte.

Marmaris'e gelen turistlerden biri olan Katie Rees, “Burası kadınlar için Tayland gibi.' diyor ve ekliyor: 'Omar ile tek gecelik bir ilişkim oldu. Onun yaklaşık on farklı kadınla beraber olduğunu biliyorum ama ben sadece eğlenmek için buradayım. Türk erkeklerini seviyoruz çünkü uzun boylu, esmer ve yakışıklılar ve yatakta daha iyiler.'