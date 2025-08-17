onedio
article/share
Marmaris'in "Meşhur" Erotik Dans Şovları Hakkında Turistler Ne Düşünüyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.08.2025 - 13:01

Tatil beldelerinden, özellikle de Marmaris'ten gelen görüntüler ülkemizde resmen infial yarattı. Masaların üzerinde yarı çıplak dans eden erkeklerin videolarını izledikçe bizler utandık desek yeridir. Sosyal medyada artan şikayetlerin ardından Marmaris'te bazı mekanlar da kapatıldı.

Peki bu ilginç dansların olayı ne? Daha doğrusu, ilgisi çekilmek istenen yabancı turistler bu şovlar hakkında ne düşünüyor?

Fayn Studio yazarı Selin Öztunçman, özellikle Britanyalı kadınların Marmaris'teki bu şovlara dair görüşlerini aktardı.

Kaynak 1 - Fayn Studio / Selin Öztunçman

Kaynak 2

Marmaris'ten gelen bu "ilginç" görüntüler yaz sezonuna damgasını vurdu.

Tatil beldelerindeki eğlence mekanlarının girişlerinde, masaların üzerinde dans eden yarı çıplak erkekler bu yaz sezonunda sosyal medyanın gündemindeydi. Özellikle Fethiye ve Marmaris'ten gelen 'rahatsız edici' görüntülerin ardından Marmaris Belediyesi harekete geçti ve pek çok mekan kapatıldı. Aslında, bu dans şovlarının da uzun süredir devam ettiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada gündem olan o dans şovlarına her geçen gün yenisi eklendi. Çoğu kişi de ne tepki vereceğini bilemeden izledi bu videoları.

En yeni örneğini buraya bırakalım;

Utançtan yerin dibine girdiğini söyleyen vatandaşlar sonunda isyan bayrağını da çekmişti.

Peki bütün bu şovların ana öznesi olan turistler ne düşünüyor?

Fayn Studio'dan Selin Öztunçman kaleme aldığı 'Marmaris: Britanyalı Kadınların Tayland'ı' başlıklı yazısında (buradan ulaşabilirsiniz) Britanyalı kadınların Marmaris hakkındaki düşüncelerini aktarıyor. 

'Londra'da dört yıl kaldım, iki Britanyalının ev arkadaşıydım' diyen Öztunçman, bir gün arkadaşı Lauren'ın kapısını çaldığını ve 'Marmaris nasıl bir yer?' sorduğunu belirtiyor. Lauren'ın bu zamana kadar Marmaris'e giden tanıdıkları hep olmuş. Sonunda Lauren da Marmaris'e gitmeye karar vermiş ve döndüğünde Öztunçman'a 'Türkler inanılmaz ilgili ve misafirperver, hele de erkekleri...' cevabını vermiş!

Bizlerin utanarak izlediği o dans şovları, Britanyalı turistler için ise Marmaris'i cazibe merkezi haline getiren nokta. 

Öyle ki The Sun'ın 2024 tarihli 'Gündüz ve gece demeden eğlenen, 20-70 yaş arasındaki tutkulu Brit kadınların akın ettiği Akdeniz'in seks dolu tatil cenneti' başlıklı yazısı da bunu kanıtlar nitelikte.

Marmaris'e gelen turistlerden biri olan Katie Rees, “Burası kadınlar için Tayland gibi.' diyor ve ekliyor: 'Omar ile tek gecelik bir ilişkim oldu. Onun yaklaşık on farklı kadınla beraber olduğunu biliyorum ama ben sadece eğlenmek için buradayım. Türk erkeklerini seviyoruz çünkü uzun boylu, esmer ve yakışıklılar ve yatakta daha iyiler.'

Britanyalı kadınlar, Marmaris'teki erkekler için bir Facebook grubu bile kurmuş.

'Love rats of Marmaris' isimli Facebook grubunda Britanyalı kadınların deneyimlerini paylaştığı söyleniyor. Beğendikleri erkeklerin bekar mı evli mi olduğunu araştıranlar, tavsiye isteyenler...

Öte yandan The Sun'a röportaj veren bir mekan sahibinin kullandığı ifadeler de şu şekilde: “İngiliz kadınlar Türk erkeklerine gerçekten ilgi duyuyor. Bu yüzden burada erkek dansçılar ve erkek personelimiz var. Eğer daha fazla erkek müşterimiz olsaydı, kadın personelimiz de olurdu. Kadınlar barmenlerimizle yatmayı seçerse, bu onların işi. Bunu kontrol edemeyiz. Bu ilişkilerin bazıları uzun süreli ilişkilere dönüşürken, bazıları dönüşmüyor...Ama bize bakın, bu caddede en popüler barlardan biriyiz. İnsanlar sunduğumuz şeyi sevmeseydi, bu kadar yoğun olmazdık.”

Anlaşılan o ki bu durumdan rahatsız olan tek bir taraf var...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
