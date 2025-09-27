Herkesin Mutfağında! Ünlü Gıda Markalarına Rekor Ceza Geldi
Rekabet Kurulu, piliç eti sektörüne başlattığı soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucunda herkesin mutfağına giren ünlü markalara rekor ceza verildi. Beypiliç, Keskinoğlu, Şenpiliç, Banvit gibi isimlerin olduğu 13 markaya 3 milyar 700 milyon TL ceza kesildi.
Rekabet Kurulu, piliç eti sektörüne başlattığı rekabet soruşturmasını sonuçlandırdı.
