onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Herkesin Mutfağında! Ünlü Gıda Markalarına Rekor Ceza Geldi

Herkesin Mutfağında! Ünlü Gıda Markalarına Rekor Ceza Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.09.2025 - 14:00

Rekabet Kurulu, piliç eti sektörüne başlattığı soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucunda herkesin mutfağına giren ünlü markalara rekor ceza verildi. Beypiliç, Keskinoğlu, Şenpiliç, Banvit gibi isimlerin olduğu 13 markaya 3 milyar 700 milyon TL ceza kesildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rekabet Kurulu, piliç eti sektörüne başlattığı rekabet soruşturmasını sonuçlandırdı.

Rekabet Kurulu, piliç eti sektörüne başlattığı rekabet soruşturmasını sonuçlandırdı.

Rekabet Kurulu, sektörde uzun süre uygulanan ve rekabet aykırı etkiler yaratan ileri tarihli fiyat listesi uygulamalarına ceza uyguladı.

Alınan karara göre, üretici ve tedarikçi firmalar fiyat listesini alıcılarına duyurduklar anda yürürlüğe koymak zorunda. Bu uygulamayla satıcı ve alıcı arasında fiyatların önceden paylaşılmasıyla oluşan rekabetin önü kesilmiş olacak.

Kararla birlikte rekabetçi fiyat oluşumu ve tüketicinin korunması hedeflendi.

Herkesin mutfağında! Ünlü gıda markalarına rekor ceza kesildi.

Herkesin mutfağında! Ünlü gıda markalarına rekor ceza kesildi.

Rekabet Kurulu, toplam 13 markaya 3 milyar 700 milyon TL ceza verdi. O gıda markaları şöyle:

  • Beypiliç, Bolez, Keskinoğlu, Lezita ve Şenpiliç uzlaşmaya gitti. Uzlaşma kapsamında indirimle birlikte , toplamda yaklaşık 1 milyar TL idari para cezası verildi.

  • Akpiliç, Aspiliç, Bakpiliç, Banvit, Bupiliç, Erpiliç, Gedik ve Hastavuk’a ise toplamda yaklaşık 2 milyar 700 milyon lirası ceza kesildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın