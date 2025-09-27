onedio
Otomobil Devi Üretimi 1 Ekim'e Kadar Durdurdu

Dilara Şimşek
27.09.2025 - 10:04

İngiltere merkezli otomobil devi Jaguar Land Rover markasının başı siber saldırıyla dertte. Bu nedenle üretimi durduran şirket fabrikalarının kapatılma süresini 1 Ekim’e kadar uzattığını açıkladı. Hackerlar şirketin bilgisayar sistemini ele geçirdi. Haftalardır sistemi adeta felç olan şirket çalışanlarını eve göndermek zorunda kalmıştı.

Lüks otomobil üreticisinin başı hackerlarla dertte.

Jaguar Land Rover, büyük bir siber saldırıyla karşı karşıya kaldı. 2 Eylül’de yaşanan olayın ardından İngiltere merkezli otomobil devi üretimi durdurmak zorunda kaldı. Eylül ayının başından bu yana üretim yapılmazken tedarik zincirinde büyük bir aksamaya neden oldu. 

Şirket perşembe günü yaptığı açıklamada “Kurtarma programımızın temel çalışmaları devam ediyor” dedi.

Firma Range Rover, Discovery, Defender ve Jaguar modellerini üretiyor. Ancak lüks otomobil üretimini durdurması yaklaşık 50 bin aracın üretiminin yapılmayacağı anlamına geliyor. Bu da milyarlarca sterlinlik bir kayıp anlamını taşıyor.

Otomobil devi üretimi 1 Ekim'e kadar durdurdu.

Adlı tıp uzmanlarının devreye girdiği siber saldırı için Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’yle çalışıldığı bildirildi. Öte yandan şirket üretimi durdurmayı 1 Ekim’e kadar uzattığını açıkladı. Üretimi durduran şirket fabrikada çalışan binlerce işçiyi de evlerine yolladı.

Şirket başlangıçta veri ihlali konusunda bilgisi olmadığını söylese de daha sonra müşteri verilerinin çalındığını doğruladı.

