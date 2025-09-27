Otomobil devi üretimi 1 Ekim'e kadar durdurdu.

Jaguar Land Rover, büyük bir siber saldırıyla karşı karşıya kaldı. 2 Eylül’de yaşanan olayın ardından İngiltere merkezli otomobil devi üretimi durdurmak zorunda kaldı. Eylül ayının başından bu yana üretim yapılmazken tedarik zincirinde büyük bir aksamaya neden oldu.

Şirket perşembe günü yaptığı açıklamada “Kurtarma programımızın temel çalışmaları devam ediyor” dedi.

Firma Range Rover, Discovery, Defender ve Jaguar modellerini üretiyor. Ancak lüks otomobil üretimini durdurması yaklaşık 50 bin aracın üretiminin yapılmayacağı anlamına geliyor. Bu da milyarlarca sterlinlik bir kayıp anlamını taşıyor.