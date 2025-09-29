onedio
2026'ya Girerken Şaşırmayın: Türkiye'deki Milyonlarca Cep Telefonu 3 Ay Sonra Kapatılacak!

2026’ya Girerken Şaşırmayın: Türkiye’deki Milyonlarca Cep Telefonu 3 Ay Sonra Kapatılacak!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.09.2025 - 12:38

2023 yılının sonlarında alınan bir kararla sinyal alınamayan cep telefonlarının kapatılması için süre 7 yıldan 1 yıla düşürülmüş, 2024 yılı itibarıyla da 1 yıl kesintisiz sinyal alınamayan telefonların IMEI kaydı silineceği Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. 

Şimdi 2026 yılına girmeye kısa bir süre kala milyonlarca cep telefonu tehlike altında. 2025 yılı boyunca kesintisiz olarak sinyal vermeyen tüm IMEI numaraları kalıcı olarak kapatılacak.

2026 yılına girmeye 3 ay gibi kısa bir süre kala 2025 yılı boyunca 1 kere bile sinyal vermeyen tüm cep telefonları tehlikede!

2026 yılına girmeye 3 ay gibi kısa bir süre kala 2025 yılı boyunca 1 kere bile sinyal vermeyen tüm cep telefonları tehlikede!

Türkiye'de ilk kez 2024 yılında başlanan uygulamaya göre; bir yıl boyunca sinyal alınamayan akıllı telefonların IMEI numaraları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından askıya alınıyor. 

2024 yılı boyunca sinyal vermeyen cep telefonları 2025 yılının başında kullanıma kapatılmıştı. Şimdi de 2025 yılı boyunca 1 kere bile sinyal alınamayan cep telefonları tamamen kapatılma riski altında.

IMEI numaranız sinyal alınamadığı için kapatılırsa ne yapmanız gerekiyor?

IMEI numaranız sinyal alınamadığı için kapatılırsa ne yapmanız gerekiyor?

Bir yıl boyunca sinyal alınamadığı için cep telefonunuz kapatılırsa E-Devlet üzerinden yeni bir başvuru yapmanız gerekecek. Kapatılan bir cihazın tekrar kayıtlı hale getirilmesine ilişkin başvuru, cihazın son kullanıcısı tarafından e-Devlet üzerinden yapılacak, inceleme sonrasında şüpheli bir durum yaşanmazsa IMEI numarası söz konusu cep telefonu için yeniden tanımlanacak ve cihaz aktif halde kullanılabilir hale gelecek.

