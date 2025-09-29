2026’ya Girerken Şaşırmayın: Türkiye’deki Milyonlarca Cep Telefonu 3 Ay Sonra Kapatılacak!
2023 yılının sonlarında alınan bir kararla sinyal alınamayan cep telefonlarının kapatılması için süre 7 yıldan 1 yıla düşürülmüş, 2024 yılı itibarıyla da 1 yıl kesintisiz sinyal alınamayan telefonların IMEI kaydı silineceği Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.
Şimdi 2026 yılına girmeye kısa bir süre kala milyonlarca cep telefonu tehlike altında. 2025 yılı boyunca kesintisiz olarak sinyal vermeyen tüm IMEI numaraları kalıcı olarak kapatılacak.
2026 yılına girmeye 3 ay gibi kısa bir süre kala 2025 yılı boyunca 1 kere bile sinyal vermeyen tüm cep telefonları tehlikede!
IMEI numaranız sinyal alınamadığı için kapatılırsa ne yapmanız gerekiyor?
