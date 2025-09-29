Altın Haftaya Rekorla Başladı! Altın Ne Kadar Oldu?

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 29 Eylül Pazartesi günü altın, yeni haftaya rekorla başladı. Altı hafta boyunca üst üste artış kaydeden altın yeni bir rekor kırdı. Geçen hafta 5 bin TL’yi aşarak tarihi rekorunu tazeleyen gram bugün ne kadar?

Gram altın 29 Eylül Pazartesi günü 5 bin 96 TL’yi gördü. Ons Altın ise 3 bin 798,73 dolara çıkarak rekor kırdı.