Altın Haftaya Rekorla Başladı! Altın Ne Kadar Oldu?

Altın Haftaya Rekorla Başladı! Altın Ne Kadar Oldu?

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
29.09.2025 - 11:57

Geçen hafta yeni rekorlar kıran altın fiyatları yakından takip ediliyor. Güvenli limana yatırım yapmak isteyen vatandaşlar günü gününe altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Altın yeni haftaya yeni rekorla başladı. Yükseliş trendini süren altında rekorlar devam edecek mi? Peki, 29 Eylül Pazartesi günü altın fiyatları ne oldu? İşte yanıtı...

Altın yeni haftaya rekorla başladı.

Altın yeni haftaya rekorla başladı.

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 29 Eylül Pazartesi günü altın, yeni haftaya rekorla başladı. Altı hafta boyunca üst üste artış kaydeden altın yeni bir rekor kırdı. Geçen hafta 5 bin TL’yi aşarak tarihi rekorunu tazeleyen gram bugün ne kadar?

Gram altın 29 Eylül Pazartesi günü 5 bin 96 TL’yi gördü. Ons Altın ise 3 bin 798,73 dolara çıkarak rekor kırdı.

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Hangi yatırım aracını kullanacağını bilmeyen, altına yatırım yapmak isteyenler fiyatları yakından takip ediyor. Peki altın bugün ne kadar oldu, altın fiyatları ne kadar?

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 5 bin 96

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 8 bin 524 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatı 17 bin 47 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altın fiyatı 33 bin 994 TL

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
