Dünyanın En Nadir Kan Grubuna Sahip! Hayatını İspanya’dan Getirilen 'Altın Kan' Kurtardı
Gaziantep’te yaşayan Naide Soylu, dünyanın en nadir bulunan kan grubuna sahip. ‘Rh Null’ kan grubu nadir bulunması nedeniyle ‘altın kan’ olarak da adlandırılıyor. Üçüncü çocuğuna hamile olan Naide Soylu, doğum öncesi kan ihtiyacı hayati hale gelince Kızılay tarafından İspanya’dan özel olarak ‘altın kan’ getirildi. Soylu’nun nadir kan grubuna sahip olduğu ise gebelikte ortaya çıktı.
Dünyanın en nadir kan grubu olan 'Rh Null', Gaziantep'te Naide Soylu isimli vatandaşta görüldü.
Altın kan grubu olan Rh Null’a sahip kişiler herkese kan verebiliyor ancak sadece ayn gruptan alabiliyor.
