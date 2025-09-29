onedio
Dünyanın En Nadir Kan Grubuna Sahip! Hayatını İspanya’dan Getirilen 'Altın Kan' Kurtardı

Dilara Şimşek
29.09.2025 - 13:40

Gaziantep’te yaşayan Naide Soylu, dünyanın en nadir bulunan kan grubuna sahip. ‘Rh Null’ kan grubu nadir bulunması nedeniyle ‘altın kan’ olarak da adlandırılıyor. Üçüncü çocuğuna hamile olan Naide Soylu, doğum öncesi kan ihtiyacı hayati hale gelince Kızılay tarafından İspanya’dan özel olarak ‘altın kan’ getirildi. Soylu’nun nadir kan grubuna sahip olduğu ise gebelikte ortaya çıktı.

Dünyanın en nadir kan grubu olan 'Rh Null', Gaziantep'te Naide Soylu isimli vatandaşta görüldü.

Gaziantep’te yaşayan 30 yaşındaki Naide Soylu, üçüncü hamileliğinde dünyanın en nadir kan grubuna sahip olduğunu öğrendi. Bu kan grubunun adı ise ‘Rh Null’. Dünyada 6 milyonda bir kişide rastlanan bu kan grubu ‘altın kan’ olarak da adlandırılıyor. Nadir bulunmasından dolayı ‘altın kan’ adını alan kan grubuna Naide Soylu, doğumda ihtiyacı oldu. 

Kızılay, devreye girerek 3 ünite kanı İspanya’dan getirtti.

Altın kan grubu olan Rh Null’a sahip kişiler herkese kan verebiliyor ancak sadece ayn gruptan alabiliyor.

Naide Soylu, ‘altın kanı’ ilk kez duyduğunu belirterek şunları dedi:

'İlk kez altın kanı duydum, belki doğurabilirim ama çocuğumu kucağıma alamam diye korktum. Umudum kalmamıştı, ailem ve eşim teselli ediyordu. Doğum zamanı yaklaşırken İspanya'dan gelen güzel haberle hayata tutundum. İlk verildiği anda kalbim çarptı, bir şey oluyor diye korktum ama sonra rahatladım. Ameliyatım zor geçti, sonrasında kanı yine verince toparlandım çok şükür. Kan bağışının ne kadar önemli olduğunu anladım. Bir damlasına muhtaçmışız.'

