Türkiye’nin 25 Yıllık Mobilya Markası Pramo Mobilya Mahkeme Kararıyla Resmen İflas Etti

Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen konkordato davası sonucunda, firmanın iflasına hükmedildi. Mahkeme kararıyla birlikte şirket hakkındaki tüm tedbirler kaldırılırken, konkordato komiserinin görevi de sonlandırıldı. Pramo Mobilya, uzun yıllardır modern ve dayanıklı mobilya üretimiyle tanınıyordu, pek çok ülkeye ihracat da gerçekleştiriyordu.

Uzmanlar, artan maliyetler, döviz kurları ve daralan iç talebin firmalar üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu, bu nedenle sektörde benzer iflasların devam edebileceğini belirtiyor.