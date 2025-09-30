onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Türkiye’nin 25 Yıllık Mobilya Markası Pramo Mobilya Mahkeme Kararıyla Resmen İflas Etti

Türkiye’nin 25 Yıllık Mobilya Markası Pramo Mobilya Mahkeme Kararıyla Resmen İflas Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2025 - 14:05 Son Güncelleme: 30.09.2025 - 14:12

Son dönemde arka arkaya gelen konkordato ve iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi. Türkiye’de 25 yıldır faaliyet gösteren ve lüks segmentte, estetik ve uzun ömürlü ürünleriyle ön plana çıkan Kocaeli merkezli Pramo Mobilya mahkeme kararıyla iflas etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

25 yıldır faaliyet gösteren, Kocaeli merkezli Pramo Mobilya, mahkeme kararıyla resmen iflas etti.

25 yıldır faaliyet gösteren, Kocaeli merkezli Pramo Mobilya, mahkeme kararıyla resmen iflas etti.

Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen konkordato davası sonucunda, firmanın iflasına hükmedildi. Mahkeme kararıyla birlikte şirket hakkındaki tüm tedbirler kaldırılırken, konkordato komiserinin görevi de sonlandırıldı. Pramo Mobilya, uzun yıllardır modern ve dayanıklı mobilya üretimiyle tanınıyordu, pek çok ülkeye ihracat da gerçekleştiriyordu.

Uzmanlar, artan maliyetler, döviz kurları ve daralan iç talebin firmalar üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu, bu nedenle sektörde benzer iflasların devam edebileceğini belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
3
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın