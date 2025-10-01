Hayatını Kaybeden Şarkıcı Güllü, Mattia Ahmet Minguzzi İçin ’Son İsteği’ İsimli Şarkıyı Yazmış

26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün üzüntüsü devam ederken çok acı bir detay daha ortaya çıktı.

Beyaz Magazin’de yer alan habere göre; Güllü vefatından önce, geçtiğimiz yıl Kadıköy’de bir sokak pazarında saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’ için ‘Son İsteği’ isimli bir şarkı kaleme almış. Güllü, diğer projelerini erteleyip tüm enerjisini bu şarkıya ayırdı. 2 Ekim’de görülecek dava öncesi şarkıyı yetiştirmek için yoğun çaba harcadı ancak bu dileğini gerçekleştiremeden hayatını kaybetti.