Hayatını Kaybeden Şarkıcı Güllü, Mattia Ahmet Minguzzi İçin ’Son İsteği’ İsimli Şarkıyı Yazmış

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.10.2025 - 11:41 Son Güncelleme: 01.10.2025 - 11:44

Yalova’daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün vefatından önce, geçtiğimiz yıl Kadıköy’de öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’ ‘Son İsteği’ isimli bir şarkı yazdığı ortaya çıktı.

İşte Güllü'nün Mattia Ahmet Minguzzi için yazdığı 'Son İsteği' isimli şarkının ses kaydı:

Arabesk müziğinin önemli seslerinden Güllü, geçtiğimiz günlerde evinin camından düşerek hayatını kaybetti.

26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün üzüntüsü devam ederken çok acı bir detay daha ortaya çıktı. 

Beyaz Magazin’de yer alan habere göre; Güllü vefatından önce, geçtiğimiz yıl Kadıköy’de bir sokak pazarında saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’ için ‘Son İsteği’ isimli bir şarkı kaleme almış. Güllü, diğer projelerini erteleyip tüm enerjisini bu şarkıya ayırdı. 2 Ekim’de görülecek dava öncesi şarkıyı yetiştirmek için yoğun çaba harcadı ancak bu dileğini gerçekleştiremeden hayatını kaybetti.

İşte Güllü’nün yazdığı şarkının sözleri:

Ah çocuk sana nasıl kıydılar

Yaz günü kara kış yaşattılar

O karagözlerine bakamadılar

Bir yudum sevgiyi çok gördüler...

Oyuncağın kaldı köşe başında

Düşlerin yarım bir masal içinde

Sokaklar suskun, gece karanlık

Sesini duyan yok mu, neredesin sen?

Ah çocuk sana nasıl kıydılar

Yaz günü kara kış yaşattılar

O kara gözlerine bakamadılar

Bir yudum sevgiyi çok gördüler…

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
