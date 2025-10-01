onedio
Duruşmada Tanık Olarak Dinlenen Ceyda Düvenci: "Beni Gezi Parkı'na Ayşe Barım Değil Yavuz Bingöl Davet Etti"

Duruşmada Tanık Olarak Dinlenen Ceyda Düvenci: "Beni Gezi Parkı'na Ayşe Barım Değil Yavuz Bingöl Davet Etti"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.10.2025 - 12:32

Tutuklu yargılanan Ayşe Barım'ın 7 Temmuz'daki ilk duruşmasının ardından ikinci duruşması gerçekleşiyor. Ünlü oyuncuların akın ettiği ve tanık olarak dinlendiği duruşmada Ceyda Düvenci de yer aldı. Düvenci, 'Beni Gezi Parkı'na Ayşe Barım değil Yavuz Bingöl davet etti'' dedi. 

İkinci duruşması gerçekleşen Ayşe Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İkinci duruşması gerçekleşen Ayşe Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Menajeri olduğu ünlü isimlerin katılım gösterdiği duruşmada, Nejat İşler, Bergüzar Korel, Zafer Algöz, Ceyda Düvenci gibi isimler tanık olarak dinlendi. Ayşe Barım, savunmasını yaptı.

Tanık olarak dinlenen Ceyda Düvenci, kendisini Gezi Parkı'na çağıranın Ayşe Barım olmadığını dile getirdi.

Tanık olarak dinlenen Ceyda Düvenci, kendisini Gezi Parkı'na çağıranın Ayşe Barım olmadığını dile getirdi.

Ceyda Düvenci, '3 gün Gezi Parkı olaylarına katıldım. Bu olayda asla talimat ya da teklif olmadı Barım’dan. Ayşe Barım’la 23 yıldır çalışıyorum. Yavuz Bingöl beni aradı davet etti, o şekilde gittim. Katıldığımda Barım’ın kendisini orada görmedim.” dedi.

