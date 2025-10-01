Duruşmada Tanık Olarak Dinlenen Ceyda Düvenci: "Beni Gezi Parkı'na Ayşe Barım Değil Yavuz Bingöl Davet Etti"
Tutuklu yargılanan Ayşe Barım'ın 7 Temmuz'daki ilk duruşmasının ardından ikinci duruşması gerçekleşiyor. Ünlü oyuncuların akın ettiği ve tanık olarak dinlendiği duruşmada Ceyda Düvenci de yer aldı. Düvenci, 'Beni Gezi Parkı'na Ayşe Barım değil Yavuz Bingöl davet etti'' dedi.
Kaynak: Anka Haber Ajansı
İkinci duruşması gerçekleşen Ayşe Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Tanık olarak dinlenen Ceyda Düvenci, kendisini Gezi Parkı'na çağıranın Ayşe Barım olmadığını dile getirdi.
