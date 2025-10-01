34 Kilo Vermiş: Ayşe Barım'ın Avukatından Sağlık Durumuyla İlgili İlk Açıklama Geldi!
Birçok ünlü ismin menajeri olan Ayşe Barım'ın Gezi Dava kapsamındaki tutukluluğu geçtiğimiz saatlerde sona erdi. Ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verilen Ayşe Barım'ın avukatı, ünlü menajerin sağlık durumu hakkındaki ilk açıklamayı yaptı. Ayşe Barım hastaneye gidebilecek mi? Durumu nasıl?
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
248 gündür cezaevinde tutuklu olan ünlü menajer Ayşe Barım, geçtiğimiz saatlerde tahliye edildi.
Ev hapsiyle tahliye olan Ayşe Barım'ın avukatı, ünlü menajerin sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu, hastaneye gidip gelişinin nasıl ayarlanacağını anlattı.
