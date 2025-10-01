onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
34 Kilo Vermiş: Ayşe Barım'ın Avukatından Sağlık Durumuyla İlgili İlk Açıklama Geldi!

34 Kilo Vermiş: Ayşe Barım'ın Avukatından Sağlık Durumuyla İlgili İlk Açıklama Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.10.2025 - 18:22

Birçok ünlü ismin menajeri olan Ayşe Barım'ın Gezi Dava kapsamındaki tutukluluğu geçtiğimiz saatlerde sona erdi. Ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verilen Ayşe Barım'ın avukatı, ünlü menajerin sağlık durumu hakkındaki ilk açıklamayı yaptı. Ayşe Barım hastaneye gidebilecek mi? Durumu nasıl?

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

248 gündür cezaevinde tutuklu olan ünlü menajer Ayşe Barım, geçtiğimiz saatlerde tahliye edildi.

248 gündür cezaevinde tutuklu olan ünlü menajer Ayşe Barım, geçtiğimiz saatlerde tahliye edildi.

27 Ocak'ta Gezi Parkı eylemlerini organize edenlerden biri olduğu iddiasıyla 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçlamasıyla tutuklananan Ayşe Barım, geçtiğimiz saatlerde tahliye edildi. 

Ev hapsi ve yurt dışı yasağıyla tahliyesine karar verilen Ayşe Barım'ın sağlık durumunun gün geçtikçe kötüye gittiği biliniyordu. Barım da bugün ifadesinde sağlık durumuna değinmiş, 

'Tek başına bir hücrede beyin ve kalp sorunları ile uğraşıyorum. 30’dan fazla kilo kaybettim. Bayılmalarla ilgili sevklerim başladı ama panik atak yüzünden o kadar zor sevk oldum ki… Ameliyatlarım çok riskli, bir an önce sağlığıma kavuşmam gerekiyor.  “Kalp ameliyatımı daha fazla geciktirirsem kalp nakline kadar gidecek durum olduğu raporlarda da var. O ameliyatları yapan doktorumun yorumuyla ve onun gözetiminde yapmak istiyorum.' açıklamasında bulunmuştu.

Ev hapsiyle tahliye olan Ayşe Barım'ın avukatı, ünlü menajerin sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu, hastaneye gidip gelişinin nasıl ayarlanacağını anlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın