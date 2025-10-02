Boşa Olay Haline Getirmişiz: Coldplay Konserinde İK Müdürüyle Basılan Ünlü CEO ve Karısı Barıştı!

Boston'da gerçekleşen konserde, öpücük kamerası birbirinden aşık çiftleri ekrana getirirken, bir çiftin kendini kamerada gördüğü saniye aniden birbirinen uzaklaşıp şok geçirmesi herkese bir tuhaf gelmişti.

Coldpay solisti Chris Martin birbirinden kaçan çifti görünce, :'Ya çok utangaçlar ya da birilerini aldatıyorlar' demişti, şüphesinde de haklı çıkmıştı. İşin ilginci, bunlar epey tanınan insanlardı ve o gece yaşananların ertesi gün dünyanın manşetlerinde olacağını gayet iyi biliyorlardı.

Kameraya yakalanan kişilerin ünlü teknoloji şirketi Astronomer'in evli CEO'su ve evli İK Müdürü olduğu kısa sürede ortaya çıkmıştı.

CEO'nun karısı Megan Byron, sosyal medya hesaplarından kocasının soyadını sildi, Facebook hesabını ise kapattı.

Şirket ise her iki ismi de bir süreliğine izne çıkarma kararı aldı, kısa bir süre sonra da CEO'dan istifa mektubu geldi. Şirket, özetle 'böyle bir ahlaksızlık kabul edilemez' demiş, tavrını net bir şekilde ortaya koymuştu.