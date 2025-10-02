onedio
Boşa Olay Haline Getirmişiz: Coldplay Konserinde İK Müdürüyle Basılan Ünlü CEO ve Karısı Barıştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.10.2025 - 10:23

Geçtiğimiz aylarda Coldplay konserinde CEO'su olduğu şirketin İK müdürüyle, öpüşme kamerasına yakalanan Andy Byron dünyanın gündemine oturmuştu. Kameraya yakalanınca aniden panik olan Andy Byron ve İK Müdürü işlerinden uzaklaştırılmış, her ikisinin de evliliği sallantıya girmişti. 

Ünlü CEO'nun eşinden bir boşanma hamlesi beklenirken, çiftin evliliklerini onarmaya çalıştığı, bizim de çenemizi boşa yorduğumuz öğrenildi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Mutlaka görmüşsünüzdür, geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü Coldplay'in konserinde senelerce unutulmayacak bir olay yaşanmıştı.

Boston'da gerçekleşen konserde, öpücük kamerası birbirinden aşık çiftleri ekrana getirirken, bir çiftin kendini kamerada gördüğü saniye aniden birbirinen uzaklaşıp şok geçirmesi herkese bir tuhaf gelmişti. 

Coldpay solisti Chris Martin birbirinden kaçan çifti görünce, :'Ya çok utangaçlar ya da birilerini aldatıyorlar' demişti, şüphesinde de haklı çıkmıştı. İşin ilginci, bunlar epey tanınan insanlardı ve o gece yaşananların ertesi gün dünyanın manşetlerinde olacağını gayet iyi biliyorlardı. 

Kameraya yakalanan kişilerin ünlü teknoloji şirketi Astronomer'in evli CEO'su ve evli İK Müdürü olduğu kısa sürede ortaya çıkmıştı. 

CEO'nun karısı Megan Byron, sosyal medya hesaplarından kocasının soyadını sildi, Facebook hesabını ise kapattı. 

Şirket ise her iki ismi de bir süreliğine izne çıkarma kararı aldı, kısa bir süre sonra da CEO'dan istifa mektubu geldi. Şirket, özetle 'böyle bir ahlaksızlık kabul edilemez' demiş, tavrını net bir şekilde ortaya koymuştu.

Bunun üzerine "Coldplayed" kelimesi literatüre girmiş, olay magazin tarihine altın harflerle kazınmıştı. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Güzelim aklımızı bu aldatmayla boşa yorup, CEO'nun karısına boşa üzüldüğümüz geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı...

Aylarca süren sessizliğin ardından ihanete uğrayan Megan gözlerden kaybolmuş; skandaldan sonra ailesinin desteğiyle Maine, Kennebunk’taki lüks sahil evine kapanıp inzivaya çekilmişti.

Hatta olaydan sonra evin etrafına “Girilmez” tabelaları bile asılmıştı!

İhanetiyle gündeme gelen kocasından da tek bir iz yoktu; çiftin ilişkilerinin ne durumda olduğuna dair en ufak bir ipucu bile bulunmuyordu.

Fakat Daily Mail’in özel haberine göre çift, uzun süren suskunluğun ardından sahil kasabası yakınlarında birlikte görüntülendi! 

Üstelik keyiflerinin gayet yerinde olduğu, evlilik yüzüklerini de taktıkları dikkatlerden kaçmadı. Andy Byron ve Megan Byron'un bomba öpüşme kamerası skandalından sonra evliliklerini kurtarmaya çalıştıkları öğrenildi...

Yorumlar gecikmedi tabii...

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

twitter.com

