Boşa Olay Haline Getirmişiz: Coldplay Konserinde İK Müdürüyle Basılan Ünlü CEO ve Karısı Barıştı!
Geçtiğimiz aylarda Coldplay konserinde CEO'su olduğu şirketin İK müdürüyle, öpüşme kamerasına yakalanan Andy Byron dünyanın gündemine oturmuştu. Kameraya yakalanınca aniden panik olan Andy Byron ve İK Müdürü işlerinden uzaklaştırılmış, her ikisinin de evliliği sallantıya girmişti.
Ünlü CEO'nun eşinden bir boşanma hamlesi beklenirken, çiftin evliliklerini onarmaya çalıştığı, bizim de çenemizi boşa yorduğumuz öğrenildi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Mutlaka görmüşsünüzdür, geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü Coldplay'in konserinde senelerce unutulmayacak bir olay yaşanmıştı.
Güzelim aklımızı bu aldatmayla boşa yorup, CEO'nun karısına boşa üzüldüğümüz geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı...
Yorumlar gecikmedi tabii...
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
