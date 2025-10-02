Milano'dan Paris'e Geçen Hande Erçel'in Ekstra Zayıflığı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Milano Moda Haftası'ndan Paris Moda Haftası'na geçiş yapan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yeni kombinlerini paylaştı! İnan Kırdemir'in styling'iyle moda haftalarını dolaşan Hande Erçel'in bu sefer zayıflığı dikkat çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Birkaç hafta önce Hakan Sabancı ile ilişkisini bitiren Hande Erçel, hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam etme konusunda çok başarılı çıktı!
Milano'dan Paris Moda Haftası'na geçiş yapan Hande Erçel, yeni paylaşımlarıyla yine gündemin tam göbeğine oturdu!
Bu sefer boydan daha detaylı görebildiğimiz Hande Erçel'in zayıflığı, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken asıl mesele oldu!
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
