Milano'dan Paris'e Geçen Hande Erçel'in Ekstra Zayıflığı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Milano'dan Paris'e Geçen Hande Erçel'in Ekstra Zayıflığı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
02.10.2025 - 11:56

Milano Moda Haftası'ndan Paris Moda Haftası'na geçiş yapan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yeni kombinlerini paylaştı! İnan Kırdemir'in styling'iyle moda haftalarını dolaşan Hande Erçel'in bu sefer zayıflığı dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Birkaç hafta önce Hakan Sabancı ile ilişkisini bitiren Hande Erçel, hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam etme konusunda çok başarılı çıktı!

Üç yıla yakın bir süredir Hakan Sabancı'yla deli dolu bir aşk yaşayan Hande Erçel, bugüne dek çıkan tüm ayrılık dedikodularını tiye almış, eliyle savurmuştu. 

Bu sefer sessiz sessiz Hakan'dan uzaklaşan Hande Erçel ayrılık hamlesini bir anda cümle aleme, bizzat kendi duyurdu. Hakan ile beraber paylaştığı tüm fotoğrafları sosyal medya hesabından silen Hande Erçel, Hakan Sabancı'yı da takipten çıkmıştı. 

Hakan'ın kabullenmesi biraz uzun sürdü, fotoğrafları silme hamlesini Hande'den ancak 1 hafta sonra yapabildi. Olaylar o kadar büyüdü ki Arzu Sabancı bile ayrılıkla ilgili açıklama yapmak zorunda kalmıştı. 

Hande konu hakkında asla konuşmayacağını söyledi ve yoluna aynen devam etti. Birkaç gün önce Milano Moda Haftası'nda İnan Kırdemir'le beraber giden Hande Erçel, Kore rüzgarı estiren tarzıyla ortalığı ayağa kaldırmıştı!

Milano'dan Paris Moda Haftası'na geçiş yapan Hande Erçel, yeni paylaşımlarıyla yine gündemin tam göbeğine oturdu!

Bu sefer boydan daha detaylı görebildiğimiz Hande Erçel'in zayıflığı, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken asıl mesele oldu!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
