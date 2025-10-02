Milano'dan Paris'e Geçen Hande Erçel'in Ekstra Zayıflığı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Üç yıla yakın bir süredir Hakan Sabancı'yla deli dolu bir aşk yaşayan Hande Erçel, bugüne dek çıkan tüm ayrılık dedikodularını tiye almış, eliyle savurmuştu.

Bu sefer sessiz sessiz Hakan'dan uzaklaşan Hande Erçel ayrılık hamlesini bir anda cümle aleme, bizzat kendi duyurdu. Hakan ile beraber paylaştığı tüm fotoğrafları sosyal medya hesabından silen Hande Erçel, Hakan Sabancı'yı da takipten çıkmıştı.

Hakan'ın kabullenmesi biraz uzun sürdü, fotoğrafları silme hamlesini Hande'den ancak 1 hafta sonra yapabildi. Olaylar o kadar büyüdü ki Arzu Sabancı bile ayrılıkla ilgili açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Hande konu hakkında asla konuşmayacağını söyledi ve yoluna aynen devam etti. Birkaç gün önce Milano Moda Haftası'nda İnan Kırdemir'le beraber giden Hande Erçel, Kore rüzgarı estiren tarzıyla ortalığı ayağa kaldırmıştı!