Dava Gününde, Hayatını Kaybeden Güllü'nün Mattia Ahmet Minguzzi'ye Yazdığı Tamamlanmamış Şarkısı Gündem Oldu!
Kadıköy’de pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi davasında tutuklu olarak yargılanan 4 sanık bugün bugün, ilk kez beraber hakim karşısına çıktı. Sosyal medyada Minguzzi için binlerce paylaşım yapılırken, hayatını kaybeden Güllü'nün Minguzzi için yazdığı fakat tamamlayamadığı şarkısı gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arabeskin usta isimlerinden Güllü, 26 Eylül'de evinin camından düşerek hayatını kaybetmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güllü'nün Minguzzi için yazdığı dokunaklı şarkı, birkaç gün önce Beyaz TV Magazin ekranlarında paylaşılmıştı.
Mattia Ahmet Minguzzi davasında tutuklu olarak yargılanan 4 sanık bugün ilk kez beraber hakim karşısına çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
vay arkadaş güllü söylemiştir illaki ya paramparça eder adamı be