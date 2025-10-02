onedio
Dava Gününde, Hayatını Kaybeden Güllü'nün Mattia Ahmet Minguzzi'ye Yazdığı Tamamlanmamış Şarkısı Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.10.2025 - 15:38

Kadıköy’de pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi davasında tutuklu olarak yargılanan 4 sanık bugün bugün, ilk kez beraber hakim karşısına çıktı. Sosyal medyada Minguzzi için binlerce paylaşım yapılırken, hayatını kaybeden Güllü'nün Minguzzi için yazdığı fakat tamamlayamadığı şarkısı gündem oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Arabeskin usta isimlerinden Güllü, 26 Eylül'de evinin camından düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü'nün son kamera görüntüleri sosyal medyada büyük tartışmalara sebep olurken, birkaç saat önce Güllü'nün davasının cinayet bürosuna taşındığını öğrenmiştik. 

Geçtiğimiz günlerde ise Güllü'nün vefat etmeden önce Mattia Ahmet Minguzzi için bir şarkı yazdığı öğrenilmişti.

Güllü'nün Minguzzi için yazdığı dokunaklı şarkı, birkaç gün önce Beyaz TV Magazin ekranlarında paylaşılmıştı.

Mattia Ahmet Minguzzi davasında tutuklu olarak yargılanan 4 sanık bugün ilk kez beraber hakim karşısına çıktı.

Kadıköy’de pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi için sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken, Güllü'nün tamamlanmamış şarkısı gündem oldu. 

Her ikisine de allahtan rahmet, sevenlerine sabır diliyoruz.

okisi

vay arkadaş güllü söylemiştir illaki ya paramparça eder adamı be