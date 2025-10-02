Yorumlardan Bıkan Pınar Altuğ, Çözümü Eleştirene Daha da Sert Eleştiriyle Cevap Vermekte Buldu!
Son zamanlarda sosyal medya kullanıcılarının sinirine dokunan her yorumuna cevap veren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, hanımefendiliği koruyarak kibarlığı bir tarafa bırakmaya karar verdi!
Çözümü, kendisi eleştireni daha çok eleştirmekte buldu, takır takır cevap verdi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan Pınar Altuğ, yıllardır hem güzelliği hem de oyunculuğuyla konuşuluyor.
Son zamanlarda herhangi bir projede yer almayan Pınar Altuğ'u daha çok sosyal medya paylaşımlarıyla konuşur olduk.
Eleştiri yorumu bırakan kullanıcılara, onların eleştirisinden daha sert eleştiriler bırakırken hanımefendiliğini yine eden bırakmadı!
