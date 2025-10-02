onedio
Yorumlardan Bıkan Pınar Altuğ, Çözümü Eleştirene Daha da Sert Eleştiriyle Cevap Vermekte Buldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
02.10.2025 - 14:05

Son zamanlarda sosyal medya kullanıcılarının sinirine dokunan her yorumuna cevap veren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, hanımefendiliği koruyarak kibarlığı bir tarafa bırakmaya karar verdi!

Çözümü, kendisi eleştireni daha çok eleştirmekte buldu, takır takır cevap verdi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan Pınar Altuğ, yıllardır hem güzelliği hem de oyunculuğuyla konuşuluyor.

2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan'la evlenen Pınar Altuğ, aşk yaşamaya başladığı andan itibaren yaş farkı sebebiyle gündeme oturmuş, kimilerinin de tepkisini çekmişti. Ünlü çift, aşklarını yadırgayan, eleştiren, küçümseyen herkesin ağzını 17 yıldır musmutlu sürdürdükleri evlilikleriyle kapattı. Dünya güzeli kızları Su ise aşklarının en güzel meyvesi oldu.

Son zamanlarda herhangi bir projede yer almayan Pınar Altuğ'u daha çok sosyal medya paylaşımlarıyla konuşur olduk.

Geçtiğimiz haftalarda yoga dersinden birkaç video paylaşan Pınar Altuğ'un yaptığı hareketler dikkat çekmiş, 'Yağmur bey nasıl izin veriyor?' gibi yersiz soruların gelmesine sebep olmuştu. 

Aylardır sosyal medya kullanıcılarına kibarca bildirdiği hadlerle gündeme oturan Pınar Altuğ, son videosuna da eleştiri üstüne eleştiri gelince çözümü üstüne gelenin üstüne gitmeke buldu!

Eleştiri yorumu bırakan kullanıcılara, onların eleştirisinden daha sert eleştiriler bırakırken hanımefendiliğini yine eden bırakmadı!

