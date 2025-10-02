Çenesi Olmayan Bir Hastaya Kayroprakti Tedavisi Uygulayan Doktorun Profesyonelliği Beğeni Topladı

Tüm hareketlerini son derece kontrollü ve titiz bir şekilde yapan doktor, izleyenlere “İşte profesyonellik böyle olur!” yorumlarının yağmasına sebep olurken, fiziksel anomalisi olan ve bu sebeple de çenesi olmayan hastanın nasıl beslendiği merak konusu oldu.

Çenesi bulunmayan bireylerin genellikle mideye yerleştirilen beslenme tüpleri (PEG tüpü) ile gıdaları aldığını, yani hastanın sağlıklı şekilde beslenmesi mümkün olduğu öğrendik!