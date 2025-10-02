onedio
Çenesi Olmayan Bir Hastaya Kayroprakti Tedavisi Uygulayan Doktorun Profesyonelliği Beğeni Topladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan
02.10.2025 - 13:12

Sosyal medyada kayropraktik videolarına olan merak gün geçtikçe artıyor. Boyunlardan gelen “çıtır çıtır” sesler, omurga düzeltmeleri, ilginç manipülasyonlar derken milyonlarca kişi bu videoları hem merakla hem biraz da tüyleri diken diken izliyor. 

Bugün de gündemimizde bir kayroprakti uygulaması var! Diğer tüm videolara kıyasla daha dikkat çekici olmasının sebebi ise bu defa gelen hastanın çenesinin olmaması!

Çenesi olmayan hasta kadar kayroprakti uzmanının profesyonelliği ve hassas yaklaşımının da öne çıktığı video, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

Tüm hareketlerini son derece kontrollü ve titiz bir şekilde yapan doktor, izleyenlere “İşte profesyonellik böyle olur!” yorumlarının yağmasına sebep olurken, fiziksel anomalisi olan ve bu sebeple de çenesi olmayan hastanın nasıl beslendiği merak konusu oldu. 

Çenesi bulunmayan bireylerin genellikle mideye yerleştirilen beslenme tüpleri (PEG tüpü) ile gıdaları aldığını, yani hastanın sağlıklı şekilde beslenmesi mümkün olduğu öğrendik!

