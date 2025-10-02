Çenesi Olmayan Bir Hastaya Kayroprakti Tedavisi Uygulayan Doktorun Profesyonelliği Beğeni Topladı

Sosyal medyada kayropraktik videolarına olan merak gün geçtikçe artıyor. Boyunlardan gelen “çıtır çıtır” sesler, omurga düzeltmeleri, ilginç manipülasyonlar derken milyonlarca kişi bu videoları hem merakla hem biraz da tüyleri diken diken izliyor.
Bugün de gündemimizde bir kayroprakti uygulaması var! Diğer tüm videolara kıyasla daha dikkat çekici olmasının sebebi ise bu defa gelen hastanın çenesinin olmaması!
Buradan izleyebilirsiniz;
Çenesi olmayan hasta kadar kayroprakti uzmanının profesyonelliği ve hassas yaklaşımının da öne çıktığı video, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.
