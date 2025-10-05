Estetikleriyle Gündeme Oturan Influencer Damla Altun, Bebek Beklediğini Duyurdu!
Influencer Damla Altun, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla sevenlerini heyecanlandırdı! Damla Altun, bir bebek beklediklerini duyururken, 'Yaz boyu hamileymişim! Haberimiz yokmuş' açıklamasında bulundu.
"Influencer" denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Damla Altun, hayatımıza YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla girmiş, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinmişti.
Hatta kendisini en son burun estetiği ve öncesinde yaptığı hazırlıklarla konuşmuştuk, belki denk gelmişsinizdir.
Damla Altun, geçtiğimiz saatlerde sosyal medyadan verdiği müjdeli haberle gündeme oturdu! Şok yaşadığını söyleyen Altun, hamile olduğunu açıkladı.
