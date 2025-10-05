onedio
Estetikleriyle Gündeme Oturan Influencer Damla Altun, Bebek Beklediğini Duyurdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.10.2025 - 18:14

Influencer Damla Altun, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla sevenlerini heyecanlandırdı! Damla Altun, bir bebek beklediklerini duyururken, 'Yaz boyu hamileymişim! Haberimiz yokmuş' açıklamasında bulundu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

"Influencer" denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Damla Altun, hayatımıza YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla girmiş, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinmişti.

Zaman zaman enteresan açıklamaları ve harcalamalarıyla magazin gündemine oturan Damla Altun, geçirdiği değişimle hep dikkat çeken isimlerden oldu. 

Tıpkı Danla Bilic gibi Damla Altun da yüzüne ve vücuduna yaptırdığı işlemlerle zaman içerisinde bambaşka biri oldu.

Hatta kendisini en son burun estetiği ve öncesinde yaptığı hazırlıklarla konuşmuştuk, belki denk gelmişsinizdir.

Estetik kararı sonrası işini garantiye almak için yüzünün üç farklı 3D maskesini yaptıran ve yeni burnunu uygulamalı olarak deneyen Altun, dillere fena düşmüştü!

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Damla Altun, geçtiğimiz saatlerde sosyal medyadan verdiği müjdeli haberle gündeme oturdu! Şok yaşadığını söyleyen Altun, hamile olduğunu açıkladı.

'Biliyorum, şok oldunuz. Biz de öyle! 🫣 Nasıl anlatılır emin değiliz ama..   Planlamadığımız, beklemediğimiz bir anda oldu.. Ama sanıyorum ki her şeyin kendi zamanı var ve hayat tam da şimdi böyle bir sürpriz yapmak istedi bize. çok büyük şaşkınlık ve korkuyla başladık ama öte yandan bunun yepyeni bir heyecan ve mutluluk, yepyeni bir yolculuk olduğunu biliyoruzzz🫂  

Not: bu yaz çektiğimiz “yaz vlogları” serisini izlediyseniz eğer, ben o vlogların çoğunda meğer hamileymişim?! Yani yunanistan, ayvalık, çeşme, ailemle olan cruise tatili.. Hepsinde... Hani...😅 

Dolayısıyla 14 haftalık biri 🍼  Sağlıkla gelsin.. Şükürler olsun💘'

