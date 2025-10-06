Beklenen An Geldi! Mert Yazıcıoğlu’nun Başrolündeki Kuruluş Orhan’ın Fragmanı Yayınlandı
ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 6 sezondur ekranlara gelen popüler dizilerdendi. Ancak Burak Özçivit’in bütçede sıkıntı yaşamasıyla kadrodan ayrılması dizinin tüm seyrini değiştirmişti. Artık yeni başrol Mert Yazıcıoğlu olmuştu. Hayranlar müjdeli haberle sevinç yaşarken partneri ise Mahassine Merabet olmuştu.
Dizinin yeni sezon fragmanı merakla bekleniyordu. Nihayet beklenen an geldi çattı ve fragman yayınlandı. Gelin birlikte izleyelim!
Yeni çiftimizi nasıl buldunuz?
