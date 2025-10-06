onedio
Beklenen An Geldi! Mert Yazıcıoğlu’nun Başrolündeki Kuruluş Orhan’ın Fragmanı Yayınlandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.10.2025 - 08:40

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 6 sezondur ekranlara gelen popüler dizilerdendi. Ancak Burak Özçivit’in bütçede sıkıntı yaşamasıyla kadrodan ayrılması dizinin tüm seyrini değiştirmişti. Artık yeni başrol Mert Yazıcıoğlu olmuştu. Hayranlar müjdeli haberle sevinç yaşarken partneri ise Mahassine Merabet olmuştu.

Dizinin yeni sezon fragmanı merakla bekleniyordu. Nihayet beklenen an geldi çattı ve fragman yayınlandı. Gelin birlikte izleyelim!

Yeni çiftimizi nasıl buldunuz?

Dizinin hayranları 7. sezon için endişeliydi. Ancak fragmanla birlikte beklenti epey yükseldi. Yazıcıoğlu ve Merabet’in uyumu sevildi. Bakalım gidişat nasıl olacak? 7. sezonun final sezonu olacağı açıklanmıştı. Gelişmeleri izleyip göreceğiz!

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
