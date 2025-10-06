onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Rakipleri Yanından Geçemiyor! 5 Ekim Reyting Sonuçları Açıklandı: Zirve Şaşırtmadı

Rakipleri Yanından Geçemiyor! 5 Ekim Reyting Sonuçları Açıklandı: Zirve Şaşırtmadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.10.2025 - 10:52

5 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Teşkilat ve Çarpıntı dizilerinin yeni bölümleri ekrandaydı. Aynı zamanda MasterChef de izleyiciyle buluştu. Sonuçlar geçen hafta pazar günü ile benzerdi. Yeni sezona bomba gibi giriş yapan dizimiz zirveyi rakiplerine bırakmadı. Gelin dünün birincisi kimmiş birlikte görelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi tüm kategorilerde birinci oldu.

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi tüm kategorilerde birinci oldu.

Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in başrolü paylaştığı Çarpıntı dizisi ise Teşkilat’ın peşinden gelerek ikinci sıraya yerleşti. MasterChef de AB ve ABC1’de üçüncü sıradaydı. Ancak Teşkilat özetiyle Total sıralamada üçüncü sıraya yerleşerek hem birinciliği hem üçüncülüğü almış oldu.

Total 👇

Total 👇

Teşkilat Total’de 6,56; Çarpıntı Total’de 5,18; MasterChef ise 3,17 reyting aldı.

AB 👇

AB 👇

Teşkilat Total’de  5,71; Çarpıntı AB’de 3,70; MasterChef ise 3,16 reyting aldı.

ABC1 👇

ABC1 👇

Ve son olarak Teşkilat ABC1’de  6,55; Çarpıntı ABC1’de 4,14; MasterChef ise 3,82 reyting aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın