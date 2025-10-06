Rakipleri Yanından Geçemiyor! 5 Ekim Reyting Sonuçları Açıklandı: Zirve Şaşırtmadı
5 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Teşkilat ve Çarpıntı dizilerinin yeni bölümleri ekrandaydı. Aynı zamanda MasterChef de izleyiciyle buluştu. Sonuçlar geçen hafta pazar günü ile benzerdi. Yeni sezona bomba gibi giriş yapan dizimiz zirveyi rakiplerine bırakmadı. Gelin dünün birincisi kimmiş birlikte görelim!
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi tüm kategorilerde birinci oldu.
