onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Gözleri Karadeniz Dizisinde Ani Gelişme: Üç Yeni Oyuncu Daha Diziye Katıldı!

Gözleri Karadeniz Dizisinde Ani Gelişme: Üç Yeni Oyuncu Daha Diziye Katıldı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.10.2025 - 10:17

ATV’de yayınlanan Gözleri Karadeniz adlı dizi tam gaz devam ediyor. Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın başrolleri paylaştığı dizi yeni sezonun merak uyandıran projelerindendi. Diziler arasında da eylül ayında seyirciyle buluşan ilk dizi olmuştu. Şimdiyse dizinin kadrosuna üç oyuncunun birden dahil olduğu açıklandı. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dizide Halit Özgür Sarı “Azil Yılmaz” karakterine, Özge Yağız ise “Güneş Aydınay” karakterine hayat veriyor.

Dizide Halit Özgür Sarı “Azil Yılmaz” karakterine, Özge Yağız ise “Güneş Aydınay” karakterine hayat veriyor.

Türk dizi dünyasında Karadeniz konulu işler epey rağbet görüyor biliyorsunuz ki. Aşiret dizileri kadar Karadeniz dizileri de seviliyor. Gözleri Karadeniz sezonu açan ilk Karadeniz dizisi oldu.

Dizinin hikayesi genişledi ve yeni isimlerle anlaşma sağlandı.

Dizinin hikayesi genişledi ve yeni isimlerle anlaşma sağlandı.

Kadir Çermik “Ali Kemal”, Eslem Akar “Aslı”, Evrim Doğan da 'Fethiye' karakterine hayat vermek adına diziye katıldı. O3 Medya imzalı dizide bakalım neler yaşanacak?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın