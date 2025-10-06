Gözleri Karadeniz Dizisinde Ani Gelişme: Üç Yeni Oyuncu Daha Diziye Katıldı!
ATV’de yayınlanan Gözleri Karadeniz adlı dizi tam gaz devam ediyor. Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın başrolleri paylaştığı dizi yeni sezonun merak uyandıran projelerindendi. Diziler arasında da eylül ayında seyirciyle buluşan ilk dizi olmuştu. Şimdiyse dizinin kadrosuna üç oyuncunun birden dahil olduğu açıklandı. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizide Halit Özgür Sarı “Azil Yılmaz” karakterine, Özge Yağız ise “Güneş Aydınay” karakterine hayat veriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizinin hikayesi genişledi ve yeni isimlerle anlaşma sağlandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın