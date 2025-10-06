onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kuruluş Orhan İçin İmaj Değişikliğine Giden Barış Falay’ı Görenler Tanıyamadı!

Kuruluş Orhan İçin İmaj Değişikliğine Giden Barış Falay’ı Görenler Tanıyamadı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.10.2025 - 13:04

Kuruluş Osman dizisi 6. sezonun ardından değişikliğe giderek Kuruluş Orhan adıyla seyirci karşısına çıkmaya karar vermişti. Burak Özçivit’in kadrodan ayrılmasıyla hikaye de oyuncular da değişmişti. Barış Falay da yeni sezonuyla Kuruluş Orhan’da yer alacak isimlerdendi. Şimdiyse başarılı oyuncunun dizideki imajı paylaşılınca X kullanıcıları yorum yapmadan edemedi. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü oyuncumuz Barış Falay’ı Medcezir’den de tanıyanlar var Ezel’den de.

Ünlü oyuncumuz Barış Falay’ı Medcezir’den de tanıyanlar var Ezel’den de.

Birçok projede yer alsa da hafızalara kazınan işleri olmuştu iki dizi de. Fotoğrafta yer alan yeni imajını görenler ise Barış Falay’ı tanıyamadı. Yabancı oyuncularla olan benzerliği dikkat çekti.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın