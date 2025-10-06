“Futbolla Aram İyi” Dedi: Milyoner’de “Anadolu Kartalı” Sorusunda Düşünmeden Yanıt Veren Yarışmacı Pişman Oldu
Geçtiğimiz akşam (5 Ekim Pazar) seyirciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine birbirinden şaşırtmalı sorularla ekrandaydı. Bir yarışmacıya gelen futbol sorusu da onlardan biriydi. Yarışmacı “Futbolla aram çok iyidir” dese de soruda elendi. Gelin detaylara geçelim!
Stüdyoda olmanın heyecanı bir başka oluyor. Bu sebeple yarışmacı soruda hızlı düşünerek yanıt verince sonu hüsran oldu.
