“Futbolla Aram İyi” Dedi: Milyoner’de “Anadolu Kartalı” Sorusunda Düşünmeden Yanıt Veren Yarışmacı Pişman Oldu

Geçtiğimiz akşam (5 Ekim Pazar) seyirciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine birbirinden şaşırtmalı sorularla ekrandaydı. Bir yarışmacıya gelen futbol sorusu da onlardan biriydi. Yarışmacı “Futbolla aram çok iyidir” dese de soruda elendi. Gelin detaylara geçelim!