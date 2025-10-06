onedio
“Futbolla Aram İyi” Dedi: Milyoner’de “Anadolu Kartalı” Sorusunda Düşünmeden Yanıt Veren Yarışmacı Pişman Oldu

06.10.2025 - 14:03

Geçtiğimiz akşam (5 Ekim Pazar) seyirciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine birbirinden şaşırtmalı sorularla ekrandaydı. Bir yarışmacıya gelen futbol sorusu da onlardan biriydi. Yarışmacı “Futbolla aram çok iyidir” dese de soruda elendi. Gelin detaylara geçelim!

Stüdyoda olmanın heyecanı bir başka oluyor. Bu sebeple yarışmacı soruda hızlı düşünerek yanıt verince sonu hüsran oldu.

Soru, şu şekildeydi 👇

“Türkiye Futbol Süper Ligi'nde yer alan ve 'Anadolu Kartalı' lakabıyla da bilinen takım hangisidir?“

Yarışmacı soru karşısında kendinden emin bir şekilde “Beşiktaş” dedi. Ancak yanıt “Anadolu” vurgusu da dikkate alındığında “Konyaspor” olmalıydı. Jokerlerini de kullanmayan yarışmacı yanlış yanıt verince elendi.

İşte o anlar 👇

