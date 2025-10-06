onedio
Survivor'la Tanınan Damla Can, Sevgilisiyle Umre'ye Gitti: Sosyal Medya İkiye Bölündü

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.10.2025 - 21:57

Survivor'ın eski yarışmacısı ve Survivor Panorama sunucusu Damla Can, sevgilisi Tolga Mendi ile birlikte Umre'ye gitti. Umre'den yaptıkları paylaşımlara sosyal medyada yorum yağdı.

Güzelliği dillere destan Damla Can, Survivor yarışmasıyla hayatımıza girmişti.

Survivor'da yarışmacı olmasının ardından Survivor Panorama'da sunucu olan Damla Can, yarışma dışında da özel hayatı ve paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Tolga Mendi ile olan ilişkisiyle de göz önünde yer almaya devam ediyor.

Damla Can, sevgilisi Tolga Mendi ile Umre'ye gitti.

Ünlü çift birlikte Umre'yi ziyarete gitti ve oradan yaptıkları paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. Çifte sevgi ve övgü dolu yorumların yanı sıra, evli olmamaları sebebiyle eleştiriler de yapıldı.

