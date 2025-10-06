onedio
İkinci Kızılcık Şerbeti Fatih Vakası: Bahar'da Seren'i Aldatan Aziz Uras İçin Tokatla ve Fırlat Sayfası Açıldı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.10.2025 - 19:43

Daha önce Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'yı aldatan Fatih için 'Fatih'i tokatla' sitesi açılmıştı. İzleyicinin stres attığı site için Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör tepki göstermişti. Bu kez de Bahar dizisinde Seren'i aldatan Aziz Uras izleyiciden tepki gördü. İzleyici, Aziz Uras'ı Tokatla ve Aziz Uras'ı fırlat siteleri yaptı. Aziz Uras, daha yeni yapılan sitede şu ana kadar 643.427 kez tokatlandı.

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'yı aldatan Fatih karakteri için "Fatih'i tokatla" sitesi yapılmıştı.

Fatih'e olan nefretleri bitmeyen izleyici, hırslarını alabilmek için Fatih'i tokatlama sitesi yapmıştı. Milyonlarca kez tokatlanan Fatih'in ardından karaktere hayat veren Doğukan Güngör tepki göstermişti.

Bu kez de Bahar dizisinde Seren'i aldatan Aziz Uras için tokatlama sitesi yapıldı.

İkiz bebeklerinin annesi Seren'i aldatan ve kaza geçirmesine yol açan Aziz Uras, izleyicinin yeni nefreti olmuştu. Hırsını alamayan ve öfkesini kusmak isteyen izleyici, Aziz Uras'ı tokatla ve Aziz Uras'ı fırlat siteleri yaptı. Aziz Uras, site yeni açılmasına rağmen şu ana dek 643.427 kez tokatlandı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
