İkinci Kızılcık Şerbeti Fatih Vakası: Bahar'da Seren'i Aldatan Aziz Uras İçin Tokatla ve Fırlat Sayfası Açıldı

Daha önce Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'yı aldatan Fatih için 'Fatih'i tokatla' sitesi açılmıştı. İzleyicinin stres attığı site için Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör tepki göstermişti. Bu kez de Bahar dizisinde Seren'i aldatan Aziz Uras izleyiciden tepki gördü. İzleyici, Aziz Uras'ı Tokatla ve Aziz Uras'ı fırlat siteleri yaptı. Aziz Uras, daha yeni yapılan sitede şu ana kadar 643.427 kez tokatlandı.