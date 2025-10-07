onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir'in Kendi Ayrı Özeti Ayrı Rekora Koştu, O Dizide Düşüş Var: 6 Ekim Reyting Sonuçları Ne Oldu?

Uzak Şehir'in Kendi Ayrı Özeti Ayrı Rekora Koştu, O Dizide Düşüş Var: 6 Ekim Reyting Sonuçları Ne Oldu?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.10.2025 - 12:00

Uzak Şehir'in reyting üzerindeki hakimiyeti devam ediyor. 6 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde Boran'ın hayatta olduğu Sadakat tarafından da öğrenildi. İşlerin giderek karışması Uzak Şehir'in reytinglerini artırdı. Üstelik sadece yeni bölüm değil, özeti de rekora koştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert ise, TOTAL'de Cennetin Çocukları'nı geçmeyi başardı.

6 Ekim Pazartesi reyting sonuçları ne oldu? Birlikte inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de konumuz Boran'ın hayatta olması.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de konumuz Boran'ın hayatta olması.

Yani herhangi bir yorum can acıtıcı ama onun hayatta olması da ölmesi de her açıdan zor Cihan ve Alya için. İzleyici yaşıyor oluşuna kızarken, bir yandan da diziyi izlemeden edemiyor. Ancak bu durum, reytinglerde bir düşüşe değil, aksine yükselişe yol açmaya devam ediyor!

6 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçları Ne Oldu?

6 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçları Ne Oldu?

Uzak Şehir'in tek rakibi kendisi olmaya devam ediyor. TOTAL'de 15.46 reyting alan Uzak Şehir, rakipsiz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. AB'de 11.06, ABC1'de ise 14.39 reyting aldı.

TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları ise TOTAL'de 3.99, AB'de 3.12, ABC1'de ise 4.29 reyting aldı.

6 Ekim Pazartesi TOTAL Reyting Sonuçları

6 Ekim Pazartesi TOTAL Reyting Sonuçları

6 Ekim Pazartesi AB Reyting Sonuçları

6 Ekim Pazartesi AB Reyting Sonuçları

6 Ekim Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları

6 Ekim Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Geçtiğimiz haftanın reyting sonuçları:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın