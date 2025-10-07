onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Dizi Senaryolarının Eleştirilmesinin Ardından Lale Devri'nin Toprak'ı Selen Soyder'in Röportajı Gündem Oldu

Dizi Senaryolarının Eleştirilmesinin Ardından Lale Devri'nin Toprak'ı Selen Soyder'in Röportajı Gündem Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.10.2025 - 15:20

Özellikle yeni sezonda yayınlanan pek çok dizinin güçlü bir senaryoya sahip olduğu söylense de ekranlarda yayınlanan hemen her dizi her hafta eleştiri alıyor. Ancak dizilerde rol alan oyuncular, karakterleri 'kötü' de olsa çoğu zaman karakterlerini koruyor ve hatta onları anlayıp onlara sarıldıklarını söylüyor. Hal böyle olunca son dönemde eleştiriler arttı ve Selen Soyder'in Lale Devri dizisinde rol alırken verdiği bir röportaj yeniden gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, Kıskanmak, Halef ve niceleri... Tv ekranlarında her gün pek çok dizi ve program izliyoruz.

Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, Kıskanmak, Halef ve niceleri... Tv ekranlarında her gün pek çok dizi ve program izliyoruz.

Sosyal medya hepimizin bir tık uzağında olduğu için de izlediklerimiz hakkındaki görüşlerimizi anında paylaşıyoruz. Pek çok izleyici, senaryolara tepki gösteriyor ve anında bu tepkiyi iletiyor. Senaryo değişiyor mu, tartışılır ama oyuncular genellikle rollerine sahip çıkıyor ve onları savunarak, onlara sarıldıklarını açıklıyorlar.

Oyuncuların rollerini benimsemesi güzel bulunsa da, kötü bir karakteri canlandırırken doğru gibi aktarmaları da izleyiciyi öfkelendiriyor.

Oyuncuların rollerini benimsemesi güzel bulunsa da, kötü bir karakteri canlandırırken doğru gibi aktarmaları da izleyiciyi öfkelendiriyor.

Çok az sayıda oyuncu rolünü anlatırken ya da tepki çektiğinde 'Evet, haklısınız, bu böyle' diyebiliyor. Birce Akalay gibi... Biliyorsunuz kendisi muhabiri düzeltmiş ve rolü için 'Metres' demişti.

Bu sıralar gündemde senaryo eleştirileri varken, Selen Soyder'in Lale Devri dizisinde Toprak karakterini canlandırdığı dönem verdiği bir röportaj gündem oldu.

Bu sıralar gündemde senaryo eleştirileri varken, Selen Soyder'in Lale Devri dizisinde Toprak karakterini canlandırdığı dönem verdiği bir röportaj gündem oldu.

Diziden çok memnun olmadığını, bunun sebebinin senaryo olduğunu dile getiren Selen Soyder, karakterin değişmemesine tepki göstermişti. Soyder'in röportajı, yeniden gündem oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın