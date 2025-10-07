Dizi Senaryolarının Eleştirilmesinin Ardından Lale Devri'nin Toprak'ı Selen Soyder'in Röportajı Gündem Oldu

Özellikle yeni sezonda yayınlanan pek çok dizinin güçlü bir senaryoya sahip olduğu söylense de ekranlarda yayınlanan hemen her dizi her hafta eleştiri alıyor. Ancak dizilerde rol alan oyuncular, karakterleri 'kötü' de olsa çoğu zaman karakterlerini koruyor ve hatta onları anlayıp onlara sarıldıklarını söylüyor. Hal böyle olunca son dönemde eleştiriler arttı ve Selen Soyder'in Lale Devri dizisinde rol alırken verdiği bir röportaj yeniden gündem oldu.