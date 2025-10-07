onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Sadece Senaryo Sanıyorduk: Kızılcık Şerbeti'ndeki Kaza Sahnesi de Kopya Çıktı!

Sadece Senaryo Sanıyorduk: Kızılcık Şerbeti'ndeki Kaza Sahnesi de Kopya Çıktı!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.10.2025 - 20:11

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu pek çok olumsuz yorum alıyor. Senaryonun hızlı değişimi ve karakterlerin tutarsızlığı gündemden düşmezken bir de Ömer karakterinin kaza yaptığı hikayenin çalıntı çıktığı iddia edilmişti. Juror No.2 filmindeki hikayeyle birebir benzer bir senaryo işlenirken üzerine bir de filmdeki sahnelerle Şerbo'daki sahnelerin tıpatıp aynı olduğunu fark ettik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti gündemden düşmek bilmiyor.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti gündemden düşmek bilmiyor.

4. sezon seyirciye asla istediğini veremezken geçtiğimiz günlerde Ömer'in kaza geçirdiği hikayenin Juror No.2 filminin konusuyla birebir aynı olduğunu fark etmiştik. Söz konusu olayı araştıran dizinin fanları, benzerliğin yalnızca senaryoyla sınırlı olmadığını fark etti. 

Sosyal medyada yapılan paylaşımla Juror No.2 filmindeki kaza sahnesiyle Kızılcık Şerbeti'ndeki kaza sahnesinin de tıpatıp aynı olduğu ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın