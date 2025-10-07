Sadece Senaryo Sanıyorduk: Kızılcık Şerbeti'ndeki Kaza Sahnesi de Kopya Çıktı!
Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu pek çok olumsuz yorum alıyor. Senaryonun hızlı değişimi ve karakterlerin tutarsızlığı gündemden düşmezken bir de Ömer karakterinin kaza yaptığı hikayenin çalıntı çıktığı iddia edilmişti. Juror No.2 filmindeki hikayeyle birebir benzer bir senaryo işlenirken üzerine bir de filmdeki sahnelerle Şerbo'daki sahnelerin tıpatıp aynı olduğunu fark ettik.
Buradan izleyebilirsiniz:
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti gündemden düşmek bilmiyor.
