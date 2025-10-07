Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılmıştı: TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinde Rol Alacak
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu. Birsen Altuntaş, son olarak Kızılcık Şerbeti'nde rol alıp aniden ayrılan bir oyuncunun TRT 1 dizisinde rol alacağını açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor.
O isim ise Kızılcık Şerbeti'nin Cemal'i Fırat Çelik'ten başkası değil!
