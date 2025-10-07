onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılmıştı: TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinde Rol Alacak

Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılmıştı: TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinde Rol Alacak

TRT Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.10.2025 - 18:48

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu. Birsen Altuntaş, son olarak Kızılcık Şerbeti'nde rol alıp aniden ayrılan bir oyuncunun TRT 1 dizisinde rol alacağını açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor.

TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor.

Fatih Sultan Mehmed’in hayatını ekrana taşıyan dizinin yeni sezonu için pek çok iddialı isimle anlaşmaya varılmıştı. Birsen Altuntaş, bu defa son olarak Kızılcık Şerbeti'nde rol alıp ayrılan ünlü bir oyuncunun Mehmed dizisiyle anlaştığını duyurdu.

O isim ise Kızılcık Şerbeti'nin Cemal'i Fırat Çelik'ten başkası değil!

O isim ise Kızılcık Şerbeti'nin Cemal'i Fırat Çelik'ten başkası değil!

Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda Cemal karakteriyle izlediğimiz Fırat Çelik, Kıvılcım'ın hayatına girmişti. Şerbo'dan aniden ayrılan Fırat Çelik, şimdi TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Draven karakterini canlandıracak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın