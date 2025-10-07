onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
TRT 1'in Taşacak Bu Deniz Dizisinin Fragmanını Taklit Eden TikTok Kullanıcılarının Eğlenceli Videosu

TRT 1'in Taşacak Bu Deniz Dizisinin Fragmanını Taklit Eden TikTok Kullanıcılarının Eğlenceli Videosu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.10.2025 - 22:39

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Taşacak Bu Deniz dizisi için geri sayım başladı. Dizi daha şimdiden tanıtım fragmanları ve karakterlerin Karadeniz ağzıyla gündem olurken bu defa TikTok kullanıcıları, viral olan fragmanı yeniden canlandırarak ortaya eğlenceli anlar çıkardı.

KAYNAK: @nazlinehiirr

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

TRT 1'in yeni Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz için geri sayım başladı.

TRT 1'in yeni Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz için geri sayım başladı.

10 Ekim Cuma günü yayın hayatına başlayacak olan Taşacak Bu Deniz dizisi, yayınlanan tanıtım fragmanlarıyla gündemden düşmek bilmedi. Fragmanlarda yer alan karakterlerin Karadeniz ağzı için pek çok olumsuz yorum gelirken ayrıca afişler de geçerli not alamamıştı.

Taşacak Bu Deniz'in gündemden düşmeyen tanıtım fragmanı şimdi de TikTok'ta gündem oldu. TikTok kullanıcıları, fragmanı taklit ederek alternatif bir tanıtım yarattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın