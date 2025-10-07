TRT 1'in Taşacak Bu Deniz Dizisinin Fragmanını Taklit Eden TikTok Kullanıcılarının Eğlenceli Videosu
TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Taşacak Bu Deniz dizisi için geri sayım başladı. Dizi daha şimdiden tanıtım fragmanları ve karakterlerin Karadeniz ağzıyla gündem olurken bu defa TikTok kullanıcıları, viral olan fragmanı yeniden canlandırarak ortaya eğlenceli anlar çıkardı.
KAYNAK: @nazlinehiirr
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1'in yeni Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz için geri sayım başladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın