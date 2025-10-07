TRT 1'in Taşacak Bu Deniz Dizisinin Fragmanını Taklit Eden TikTok Kullanıcılarının Eğlenceli Videosu

10 Ekim Cuma günü yayın hayatına başlayacak olan Taşacak Bu Deniz dizisi, yayınlanan tanıtım fragmanlarıyla gündemden düşmek bilmedi. Fragmanlarda yer alan karakterlerin Karadeniz ağzı için pek çok olumsuz yorum gelirken ayrıca afişler de geçerli not alamamıştı.

Taşacak Bu Deniz'in gündemden düşmeyen tanıtım fragmanı şimdi de TikTok'ta gündem oldu. TikTok kullanıcıları, fragmanı taklit ederek alternatif bir tanıtım yarattı.