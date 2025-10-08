Mert Yazıcıoğlu'nun Başrol Olduğu Kuruluş Orhan Tam 35 Ülkeye Satıldı
atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, Kuruluş Orhan ismiyle geri dönüyor. Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olduğu dizi için geri sayım başlarken Kuruluş Orhan henüz yayınlanmadan tam 35 ülkeye satıldı.
Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakterine hayat verdiği Kuruluş Orhan dizisi için geri sayım başladı.
Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olmasıyla Kuruluş Orhan'a talep çoğaldı.
