Mert Yazıcıoğlu'nun Başrol Olduğu Kuruluş Orhan Tam 35 Ülkeye Satıldı

Mert Yazıcıoğlu'nun Başrol Olduğu Kuruluş Orhan Tam 35 Ülkeye Satıldı

Kuruluş Osman Mert Yazıcıoğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.10.2025 - 19:41

atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, Kuruluş Orhan ismiyle geri dönüyor. Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olduğu dizi için geri sayım başlarken Kuruluş Orhan henüz yayınlanmadan tam 35 ülkeye satıldı.

Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakterine hayat verdiği Kuruluş Orhan dizisi için geri sayım başladı.

Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakterine hayat verdiği Kuruluş Orhan dizisi için geri sayım başladı.

Burak Özçivit'in kadrodan ayrılmasıyla yeni başrol Mert Yazıcıoğlu olmuş ve dizinin ana kadrosu tamamen değişmişti.

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisinin yeni sezonu henüz yayına girmezken Kuruluş Orhan'dan rekor bir satış geldi. Kuruluş Orhan dizisi, tam 35 ülkeye satılarak yalnızca Türkiye'de değil globalde de yoğun ilgi gördü.

Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olmasıyla Kuruluş Orhan'a talep çoğaldı.

Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olmasıyla Kuruluş Orhan'a talep çoğaldı.

Kuruluş Orhan'ın Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Mısır, Cezayir, Fas başta olmak üzere bütün MENA Bölgesi ile birlikte Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Belarus, Bosna Hersek başta olmak üzere 35 ülkeye satışı gerçekleşti.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
