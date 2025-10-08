Bahar'ın Jeneriğinde Hayal Köseoğlu'nun Nil Sude Albayrak'tan Önce Yazılması Şaşırttı
Salı akşamlarının sevilen dizisi Bahar'ın jeneriğindeki bir detay seyircinin gözünden kaçmadı. Üçüncü sezonda kadroya dahil olan Hayal Köseoğlu'nun isminin ilk sezondan beri dizide rol alan Nil Sude Albayrak'tan önce yazılması sosyal medyada gündem oldu.
Demet Evgar'ın başrolde yer aldığı Bahar'ın jeneriği sosyal medyada gündem oldu.
İşte Bahar jeneriğindeki o detaylar:
👇
