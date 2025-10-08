onedio
Bahar'ın Jeneriğinde Hayal Köseoğlu'nun Nil Sude Albayrak'tan Önce Yazılması Şaşırttı

Bahar Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.10.2025 - 18:40

Salı akşamlarının sevilen dizisi Bahar'ın jeneriğindeki bir detay seyircinin gözünden kaçmadı. Üçüncü sezonda kadroya dahil olan Hayal Köseoğlu'nun isminin ilk sezondan beri dizide rol alan Nil Sude Albayrak'tan önce yazılması sosyal medyada gündem oldu.

Demet Evgar'ın başrolde yer aldığı Bahar'ın jeneriği sosyal medyada gündem oldu.

Dikkatli bir seyirci, jenerikte Maral karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu'nun isminin dizinin Seren'i Nil Sude Albayrak'tan önce yazıldığını fark etti. Diziye üçüncü sezonda dahil olan Köseoğlu'nun ilk bölümden beri kadroda yer alan Albayrak'tan önce yazılması kısa sürede tartışma yarattı. Neden böyle bir hamle yapıldığı ise kafaları karıştırdı.

İşte Bahar jeneriğindeki o detaylar:

Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

