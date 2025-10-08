onedio
Çocuklar Duymasın'ın Müsteşar Kemal'i, Dizinin Kamera Arkasını Yıllar Sonra Paylaştı

Çocuklar Duymasın'ın Müsteşar Kemal'i, Dizinin Kamera Arkasını Yıllar Sonra Paylaştı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.10.2025 - 22:43

Türk televizyonlarına damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde Müsteşar Kemal karakteriyle izlediğimiz Ferdi Akarnur, Instagram hesabından tam 22 yıllık set görüntüleri paylaştı. 2003 yılından kalma set fotoğrafları resmen nostalji yaşattı.

2002 yılında hayatımıza giren Çocuklar Duymasın dizisini izlemeyenimiz yok.

2002 yılında hayatımıza giren Çocuklar Duymasın dizisini izlemeyenimiz yok.

Çok popüler olduğu için yıllar içinde pek çok kez yeniden çekilen Çocuklar Duymasın, 2019 yılında final yapmıştı. 

Çocuklar Duymasın'ın tekrar bölümleri hala gündemden düşmezken dizinin unutulmaz karakteri Müsteşar Kemal'i canlandıran Ferdi Akarnur'dan nostaljik bir paylaşım geldi. Usta oyuncu, Instagram hesabından Çocuklar Duymasın'ın tam 22 yıl önceki set görüntülerini paylaştı.

İşte Ferdi Akarnur'un paylaştığı 22 yıllık Çocuklar Duymasın set fotoğrafları:

İşte Ferdi Akarnur'un paylaştığı 22 yıllık Çocuklar Duymasın set fotoğrafları:

👇

👇

👇

👇

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
