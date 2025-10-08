Çocuklar Duymasın'ın Müsteşar Kemal'i, Dizinin Kamera Arkasını Yıllar Sonra Paylaştı
Türk televizyonlarına damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde Müsteşar Kemal karakteriyle izlediğimiz Ferdi Akarnur, Instagram hesabından tam 22 yıllık set görüntüleri paylaştı. 2003 yılından kalma set fotoğrafları resmen nostalji yaşattı.
2002 yılında hayatımıza giren Çocuklar Duymasın dizisini izlemeyenimiz yok.
İşte Ferdi Akarnur'un paylaştığı 22 yıllık Çocuklar Duymasın set fotoğrafları:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
