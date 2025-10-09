Herkes Onları Konuşuyor! Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun Filmi Uykucu’dan Yeni Kareler Yayınlandı
Son günlerin gündemi Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun başrolü paylaştığı Uykucu filmi. Yayın tarihine kısa bir süre kalan Uykucu filmine sosyal medyada gösterilen ilgi günden günde artıyor. Şimdiyse filmden paylaşılan yeni kareler viral olmuş durumda. Gelin detaylara geçelim!
Eşref Rüya’da başrol olan Çağatay Ulusoy’un sezon arasında çektiği Uykucu filmi 29 Ekim’de yayınlanacak!
Fragmanla birlikte partnerlerin uyumu bir kez daha ortaya çıkmış oldu.
Çağatay Ulusoy’un yeni imajı da konuşulan konulardan biri. 👇
İyi bir oyuncu
her hali seksi
Evet iyi bir oyuncu, karizmatik de bir adam. Ama neden bütün dizi ve filmler de başroller aynı kişiler? Oyunculuk akademileri, konservatuvarlar kapandı mı? Y... Devamını Gör