onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Herkes Onları Konuşuyor! Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun Filmi Uykucu’dan Yeni Kareler Yayınlandı

Herkes Onları Konuşuyor! Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun Filmi Uykucu’dan Yeni Kareler Yayınlandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.10.2025 - 08:57

Son günlerin gündemi Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun başrolü paylaştığı Uykucu filmi. Yayın tarihine kısa bir süre kalan Uykucu filmine sosyal medyada gösterilen ilgi günden günde artıyor. Şimdiyse filmden paylaşılan yeni kareler viral olmuş durumda. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eşref Rüya’da başrol olan Çağatay Ulusoy’un sezon arasında çektiği Uykucu filmi 29 Ekim’de yayınlanacak!

Eşref Rüya’da başrol olan Çağatay Ulusoy’un sezon arasında çektiği Uykucu filmi 29 Ekim’de yayınlanacak!

Elçin Sangu’yla paylaşılan kareler de epey etkileşim almıştı. Elçin Sangu yıllara rağmen genç göstermesiyle gündem olmuştu. Geçtiğimiz günlerde de filmin fragmanı yayınlandı.

Fragmanla birlikte partnerlerin uyumu bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Fragmanla birlikte partnerlerin uyumu bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Filmden paylaşılan yeni kareler de yayın günü için olan sabırsızlığı artırdı. Hayranlar 29 Ekim’i iple çekiyor.

Çağatay Ulusoy’un yeni imajı da konuşulan konulardan biri. 👇

Çağatay Ulusoy’un yeni imajı da konuşulan konulardan biri. 👇

Her rolü için yeni bir imaj yapan Çağatay Ulusoy bu konuda tek tiple yetinmemesi açısından takdir görüyor. Siz ne düşünüyorsunuz, yeni görünümünü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
merdem2026

İyi bir oyuncu

nimo

her hali seksi

Zuhal

Evet iyi bir oyuncu, karizmatik de bir adam. Ama neden bütün dizi ve filmler de başroller aynı kişiler? Oyunculuk akademileri, konservatuvarlar kapandı mı? Y... Devamını Gör