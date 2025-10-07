onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Game of Thrones'un Yaratıcısından 100 Tam Puanlı Dizi: Dark Winds, Kusursuz Bulundu!

Game of Thrones'un Yaratıcısından 100 Tam Puanlı Dizi: Dark Winds, Kusursuz Bulundu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.10.2025 - 15:37

Efsane dizi Game of Thrones'un yapımcıları Netflix'te izleyiciyle buluşan Western-noir türündeki Dark Winds dizisiyle bir kez daha isimlerinden söz ettirdiler. Film, Rotten Tomatoes'da 100 tam puan alarak kusursuz bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Game of Thrones yapımcıları, Netflix'te yayınlanan Dark Winds dizisiyle bir kez daha isimlerinden söz ettirmeyi başardılar.

Game of Thrones yapımcıları, Netflix'te yayınlanan Dark Winds dizisiyle bir kez daha isimlerinden söz ettirmeyi başardılar.

Game of Thrones'un yaratıcısı George R.R. Martin'in yürütücü yapımcıları arasında yer aldığı, Graham Roland'ın yönettiği dizide hikaye 1971'de geçiyor. Dizide, Navajo kabilesinin üç polis memurunun ABD'nin güneybatısındaki suçları çözme çabası anlatılıyor.

Dark Winds, Rotten Tomatoes'da 100 puan aldı!

Dark Winds, Rotten Tomatoes'da 100 puan aldı!

Dizinin ilk sezonu kısa süre önce Netflix kütüphanesine eklendi ve en çok izlenen 10 yapım arasında üçüncü sıraya yerleşti. İkinci sezon ise Amazon Prime Video üzerinden izlenebiliyor. 

İzleyicinin büyük beğenisini kazanan dizi, yayınlandığı dönemde de Hollywood Reporter, Rolling Stone ve The Times'tan önemli isimlerin övgülerini almıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın