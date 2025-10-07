Game of Thrones'un Yaratıcısından 100 Tam Puanlı Dizi: Dark Winds, Kusursuz Bulundu!
Efsane dizi Game of Thrones'un yapımcıları Netflix'te izleyiciyle buluşan Western-noir türündeki Dark Winds dizisiyle bir kez daha isimlerinden söz ettirdiler. Film, Rotten Tomatoes'da 100 tam puan alarak kusursuz bulundu.
Game of Thrones yapımcıları, Netflix'te yayınlanan Dark Winds dizisiyle bir kez daha isimlerinden söz ettirmeyi başardılar.
Dark Winds, Rotten Tomatoes'da 100 puan aldı!
