Yeni Öneriyle Geldik: Netflix’in Gerilim Dizisi Karşısında İzleyiciler Etkiden Çıkamadı!

Elif Sude Yenidoğan
06.10.2025 - 15:44

Son zamanlarda Netflix’te yeni bir dizi revaçta. 3 Ekim’de izleyici karşısına çıkan Canavar: Ed Gein'in Hikayesi kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu. Canavar serisinin son halkası olan dizi izleyicinin beklentisinin de üstüne çıktı. “Yeni Ed Gein dizisini yatmadan önce izlemek çok kötü bir karardı. Bütün gece kabus gördüm.” diyenler oldu. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent

ABD'nin en meşhur katillerinden birinin hayatını anlatan diziyi izlerken nabızların yükselmemesi elde değil.

Başrolde yer alan Charlie Hunnam gerçekliği ve o gerici ifadeleri çok başarılı aktardığı için insanın tüyleri ürperiyor.

Independent’ın haberine göre izleyici yorumları şu şekilde 👇

“Canavar: Ed Gein'in Hikayesi'nin ilk iki bölümünü bitirdim. Ne izlediğim hakkında hiçbir fikrim yok. Aşırı rahatsız edici ama Charlie Hunnam harika bir iş çıkarıyor.”

“Charlie Hunnam, Ed Gein rolünde usta işi bir performans sergiliyor. Çılgınlığın ardındaki kırılganlığı yansıtıyor. Masumiyetle deliliği rahatsız edici bir zarafetle birleştiriyor. Cesur, dönüştürücü bir iş; kesinlikle Emmy'yi hak ediyor.”

Dizi listelerde zirveyi görmeyi başarırken sizler de bir şans verin deriz!

Bir seri katilin hayatına ve yaşattıklarına dayanabilecekseniz tabii…

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
