Yeni Öneriyle Geldik: Netflix’in Gerilim Dizisi Karşısında İzleyiciler Etkiden Çıkamadı!
Son zamanlarda Netflix’te yeni bir dizi revaçta. 3 Ekim’de izleyici karşısına çıkan Canavar: Ed Gein'in Hikayesi kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu. Canavar serisinin son halkası olan dizi izleyicinin beklentisinin de üstüne çıktı. “Yeni Ed Gein dizisini yatmadan önce izlemek çok kötü bir karardı. Bütün gece kabus gördüm.” diyenler oldu. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Independent
ABD'nin en meşhur katillerinden birinin hayatını anlatan diziyi izlerken nabızların yükselmemesi elde değil.
Dizi listelerde zirveyi görmeyi başarırken sizler de bir şans verin deriz!
