Yeni Öneriyle Geldik: Netflix’in Gerilim Dizisi Karşısında İzleyiciler Etkiden Çıkamadı!

Başrolde yer alan Charlie Hunnam gerçekliği ve o gerici ifadeleri çok başarılı aktardığı için insanın tüyleri ürperiyor.

Independent’ın haberine göre izleyici yorumları şu şekilde 👇

“Canavar: Ed Gein'in Hikayesi'nin ilk iki bölümünü bitirdim. Ne izlediğim hakkında hiçbir fikrim yok. Aşırı rahatsız edici ama Charlie Hunnam harika bir iş çıkarıyor.”

“Charlie Hunnam, Ed Gein rolünde usta işi bir performans sergiliyor. Çılgınlığın ardındaki kırılganlığı yansıtıyor. Masumiyetle deliliği rahatsız edici bir zarafetle birleştiriyor. Cesur, dönüştürücü bir iş; kesinlikle Emmy'yi hak ediyor.”