Julia Roberts Son Filmindeki Rol Arkadaşından Korktuğunu İtiraf Etti
Julia Roberts, yeni filmi “After the Hunt” için katıldığı bir televizyon programında yaptığı itirafla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, röportajda rol arkadaşlarından biriyle ilgili hissettiklerini bir anısıyla anlattı. Roberts’ın bu cümleleri kısa sürede sosyal medyada da etkileşim aldı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Independent
Roberts, “The Late Show with Stephen Colbert”te “After the Hunt”ı anlatırken, evinde yapılan bir prova gününden bahsetti.
Sevigny’yi “eksantrik ve fevkalade” diye överken, bu heyecanın tamamen hayranlık kaynaklı olduğunu vurguladı.
