Julia Roberts Son Filmindeki Rol Arkadaşından Korktuğunu İtiraf Etti

Julia Roberts Son Filmindeki Rol Arkadaşından Korktuğunu İtiraf Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
04.10.2025 - 14:33

Julia Roberts, yeni filmi “After the Hunt” için katıldığı bir televizyon programında yaptığı itirafla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, röportajda rol arkadaşlarından biriyle ilgili hissettiklerini bir anısıyla anlattı. Roberts’ın bu cümleleri kısa sürede sosyal medyada da etkileşim aldı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent

Roberts, “The Late Show with Stephen Colbert”te “After the Hunt”ı anlatırken, evinde yapılan bir prova gününden bahsetti.

Roberts, “The Late Show with Stephen Colbert”te “After the Hunt”ı anlatırken, evinde yapılan bir prova gününden bahsetti.

Rol arkadaşlarından Chloë Sevigny için ondan korktuğunu dile getirdi. Evinde yapılan prova gününde onun da geldiğini ve yaşananları aktardı. 

“Müthiş Chloë Sevigny'le ne ben ne de Ayo daha önce tanışmıştı. Luca onunla birkaç kere çalışmıştı çünkü o müthiş biri. Bir öğleden sonra benim evimde prova yaparken oturma odasından prodüktör çıktı ve 'Chloë her an gelebilir' dedi. Yukarı baktım ve Ayo'yla göz göze geliverdik. Birbirimize baktık ve ben 'Korkuyorum' dedim. Sonra o da 'Ben de' diye yanıt verdi.”

Sevigny’yi “eksantrik ve fevkalade” diye överken, bu heyecanın tamamen hayranlık kaynaklı olduğunu vurguladı.

Sevigny’yi “eksantrik ve fevkalade” diye överken, bu heyecanın tamamen hayranlık kaynaklı olduğunu vurguladı.

Sevigny geldiğinde kapıyı açmadan önce panik yaşayan Roberts, “Ağlamak istedim. 'Yaşadığın yer bu mu?' diye düşündüğünü kafamda kurdum.” şeklinde düşündüğünü ifade etti.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
