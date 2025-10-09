onedio
Ünlü İsimlere Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonu Sonrası Erkek Oyuncu Hakkında Şaşırtıcı Bir İddia Ortaya Atıldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.10.2025 - 23:49

8 Ekim 2025 sabahı gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonu, Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla düzenlenen operasyonda, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 19 kişi Jandarma ekipleri tarafından evlerinden alındı. 

Operasyon sonrası tüm isimler serbest bırakılırken, olay kamuoyunda geniş tartışmalara neden oldu. Gazeteci Emrullah Erdinç’in operasyonun ardından bir erkek oyuncu hakkında ortaya attığı yeni iddia ise soruşturmayı yeniden gündeme taşıdı.

8 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 19 kişi ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüpheliler evlerinden alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada ifadeleri alınan kişilerin, kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan isimlerinin yer aldığı operasyonun ardından yapılan kontroller sonrası bu isimler serbest bırakıldı.

Son olarak Birce Akalay, uyuşturucu operasyonu sonrası açıklamada bulunmuştu:

Gazeteci Emrullah Erdinç YouTube kanalında ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonu hakkında konuştu.

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
